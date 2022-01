Petrov: Vlada će na sve moguće načine pokušati izbjeći referendum

Predsjednik Mosta Božo Petrov u subotu je u Pazinu novinarima izjavio da će Vlada pokušati na sve moguće načine izbjeći referendum o ustavnosti uvođenja covid potvrda te istaknuo kako mu dan-danas nije jasno zašto se neka Vlada "boji svoga naroda", njegovih odluka i mišljenja.

"Meni to nije normalno, ali to je onaj trend koji cijelo vrijeme oni u Vladi pokazuju. Dakle, 400 tisuća ljudi je u nemogućim uvjetima dalo svoj potpis i poslana je jasna poruka Vladi i Ustavnom sudu da se ne igraju s voljom naroda te da dopuste da se referendum dogodi. Ako će oni odugovlačiti, onda će im se to obit o glavu, jer ovaj put im ljudi to neće zaboraviti", rekao je Petrov u Pazinu nakon osnivanja istarske podružnice Mosta.