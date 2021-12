Petrov: Gdje to piše u zakonu da će se deset posto potpisa otpisati? Do sada su svaki put ukrali

Most je objavio da je za referendum o Covid potvrdama i načinu donošenja mjera u pandemiji koronavirusa prikupio više od 400 tisuća potpisa. Nakon 5. siječnja nastavljaju s obradom podataka, a 24. siječnja predat će na daljnje postupanje Saboru sve potpise. U Dnevniku Nove TV gostovao je predsjednik Mosta Božo Petrov

'Ja sam za to da ljudi moraju imati izbor. Ja sam svojim roditeljima rekao da se cijepe. No, pitate li me trebam li cijepiti djecu: ne, jer nemaju simptome', kazao je.

'Kada ljudi govore da će deset posto potpisa otpisati, gdje to piše u zakonu da će deset posto otpisati? Oni su do sada svaki put ukrali. Gdje su oni pokazali te potpise koji ne valjaju', kazao je Petrov te dodao kako očekuje da sve bude transparentno.

Referendum je, kako je istaknuo čelnik Mosta, bio poziv protiv bahatog donošenja odluka bez polaganja računa narodu, građanima, Saboru i predsjedniku države.

'Mi smo imali imamo apsolutistički način upravljanja u zadnje dvije godine, bez ikakvog legitimiteta', naglasio je Petrov te dodao kako 'ovakav stožer koji nema apsolutno nikakav legitimitet donosi odluke koje nisu stručne'.

Na pitanje bi li htio da Sabor dvotrećinskom većinom odlučuje ima li online nastave ili ne, Petrov je kazao kako se njihovo pitanje odnosi samo na temeljna prava i slobode ljudi.

'Kad se donosi odluka oko nastave – u čemu je problem da Ministarstvo zdravstva da prijedlog danas - sutra dođe u Sabor - sutra relativna većina digne ruku i to ide', kazao je.

Na Baukovu uzjavu da će prvo referendumsko pitanje proći dvotrećinskom većinom a drugo ide na Ustavni sud, Petrov je rekao da želi vjerovati da će predsjednik Vlade poštivati ustavnopravni poredak i da će omogućiti referendum za oba pitanja.

'Ne da on to dovuče negdje do lipnja, nego ja to želim sada', ustvrdio je te dodao kako to nije bila Mostova inicijativa, nego za dobrobit svih.

Na pitanje misli li da će premijer i Vlada to pitanje odgađati do lipnja, a onda reći kako je došlo ljeto i da nam ne trebaju Covid potvrde, Božo Petrov je odgovorio kako je sudeći po izrazu lica predsjednika Vlade - sve moguće. No to ne znači da tako treba napraviti.



'Mislim da bi gospodin Plenković trebao biti sretan radi ovoga što se događa. Malo mi je žao gledati predsjednika Vlade kojem je teško jer je 400 tisuća ljudi se izjasnilo za referendum. Pa to je demokracija', ustvrdio je Petrov.

Na pitanje da komentira Twitter post Marina Miletića koji kaže da sve treba počistiti i ugasiti, Petrov je odgovorio kako ovakav Stožer treba ugasiti, a počistiti sve nestručne odluke koje je donio Stožer.