Petrov pozvao Plenkovića da konačno počne donositi odluke

Čelnik Mosta Božo Petrov poručio je u subotu HDZ-u kako im treba predsjednik vlade koji zna donositi odluke, a premijera Andreja Plenkovića je pozvao da "odluke konačno počne donositi".

"Odluke tipa Povjerenstva za suočavanje s prošlošću kojem treba godinu dana da bi donijelo odluku 'ni vamo ni tamo', nisu odluke kakve zaslužuju građani i svi ostali segmenti društva... Smatram da se o pitanjima koja su se pojavila u javnosti zadnjih mjesec dana trebalo puno brže odlučivati. Mi trebamo takvog predsjednika vlade", rekao je Petrov nakon konvencije Mosta odgovarajući na novinarsko pitanje tko vodi oporbu, s obzirom na to da se iz HDZ-a može čuti kako se ne zna vodi li je Most ili SDP.

HDZ-u je poručio i kako se oni ne trebaju baviti oporbom te da će se oporba baviti s njima.

Komentirao je i maratonsku saborsku sjednicu na temu Poslovnika Hrvatskog sabora rekavši kako su pokazali 48-satnom angažiranošću u Saboru da postoji borba za slobodu govora.

"To nije bila borba za saborske zastupnike, nego borba za građane. Građani od nas traže da zastupamo njih i njihove probleme u Saboru, a to je ono što su nam pokušali oduzeti. Oni će možda u tome na kraju i uspjeti no nadam se da će možda promijeniti svoju odluku", rekao je Petrov.

S ciljem zaustavljanja odlaska mladih iz Hrvatske Most nezavisnih lista u subotu, na petoj konvenciji stranke, predstavlja svoj "Program ostanka" koji obuhvaća sedam inicijativa: demografiju, pravosuđe, javnu upravu, energetiku, poduzetništvo, poljoprivredu i zdravstvo.