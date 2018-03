'Naše političke stranke uvijek traže vremena kako bi ustanovili što će raditi. Baš zato mi radimo drugačije'

S ciljem zaustavljanja odlaska mladih iz Hrvatske Most nezavisnih lista u subotu, na petoj konvenciji stranke, predstavlja svoj "Program ostanka" koji obuhvaća sedam inicijativa: demografiju, pravosuđe, javnu upravu, energetiku, poduzetništvo, poljoprivredu i zdravstvo.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja naglasio je kako je nemoguće pričati o ostanku bez ekonomskih uvjeta. "Za mladog čovjeka je teška i spoznaja da cjelokupni društveni sustav ne funkcionira na stvarnim osobnim zaslugama već na političkoj i financijskoj 'podobnosti'. To je breme ovog društva i baš to Most želi promijeniti, a ovo što danas iznosimo tek je početak", poručio je Grmoja.

O svakoj pojedinoj inicijativi te uobličenim zakonskim prijedlozima na konvenciji govore Mostovi stručnjaci i saborski zastupnici.

Demografiju, kao jednu od najvažnijih tema u Hrvatskoj, predstavila je pravnica Mosta Petra Mandić, te saborski zastupnik Miro Bulj, koji su kao središnje mjere naveli delimitiranje porodiljnih naknada za drugih šest mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete do tri godine života, te poticanje produljenog i smijenskog rada vrtića u skladu s potrebama roditelja.

Javnu upravu, odnosno prijedlog reforme birokratskog aparata kako ga vidi Most, predstavio je saborski zastupnik Ante Pranić, koji je rekao kako bi projekt E-poslovanje olakšao poslovanje, a digitalizacija procesa bi omogućila mjerenje radnog učinka te pomogla ostvarenju e-ureda.