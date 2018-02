Petrov: Dalić mora znati sve o slučaju Agrokor

Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov rekao je u subotu u Opatiji da potpredsjednica Vlade Martina Dalić 'po dužnosti i odnosima' treba znati za sve što se događa u Agrokoru te poručio da premijer treba dati odgovor što će se sad događati vezano uz tu tvrtku

’To je igra gluhih telefona, koja je za nas završila još u ožujku ili travnju kad smo procijenili da u Vladi ni ne žele napraviti ništa posebno u Agrokoru nego stvari staviti pod tepih i proći ispod radara javnosti, urediti onako kako su radili zadnjih 20 godina’, rekao je Božo Petrov.

Na upit da ocijeni zašto se predsjednik Vlade ne izjašnjava o ovim pitanjima, rekao je da se predsjednik Vlade ‘ne smije skrivati iza ministara i potpredsjednika Vlade jer on snosi odgovornost’.

‘Ako potpredsjednica Vlade zna, zna i on, jer je on dao dozvolu za sve ono što se događa i on je najodgovorniji te zato treba dati odgovor što će se događati sad vezano uz Agrokor’, kazao je predsjednik Mosta.