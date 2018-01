Maras: Tražit ću osnivanje istražnog povjerenstva za Agrokor 2

Nakon što su mediji objavili fakturu koja pokazuje da tvrtka Texo Management, u kojoj je nekada radio izvanredni povjerenik Ante Ramljak, na savjetničkim uslugama u Agrokoru za tjedan dana posla zarađuje gotovo 250 tisuća kuna, SDP-ov Gordan Maras najavio je da će tražiti osnivanje novog istražnog povjerenstva

'Sada je svima sve jasno. Pod okriljem HDZ-a, lex Agrokora su se našli domaći konzultanti koje je Ramljak odlučio angažirati i da oni u kratkom periodu zarade ogromne količine novca. Ako Texo Management ima tjedni ugovor od 200 tisuća kuna, onda je lako izračunati da ga godišnje plaćaju 10 milijuna kuna. Samo treba pitati Texo koji je sličan posao obavljao i tko mu je takve iste fakture fakturirao prije nego što je počeo raditi za Ramljaka i Agrokor i vidjet ćete hoće li odgovor biti da je to nešto normalno ili nenormalno. Ova situacija s dobavljačima zaslužuje da se pomno razmotri upravljanje Ante Ramljaka i da se angažiraju svi kako bi se vidjelo da li novci za koje garantira RH cure u privatne džepove u ovako visokim iznosima', rekao je Maras novinarima u Saboru.

Upitan da li je zakonski ispravno što je Ramljak angažirao Texo ili se radi samo o pitanju morala, Maras je kazao: 'Pogledajte fakture i sve će vam biti jasno. Telefonski razgovor, sastanak sa..., pripremanje izvještaja za potpredsjednicu Vlade, ne znam da li ste to primjetili u fakturi. Dakle, desetak aktivnosti tijekom tjedna vrijede 250 tisuća kuna. Procijenite je li to realno da se plati ili je to izvlačenje velikog novca iz Agrokora na ime faktura u tvrtke koje nikada nikome takav novac nisu naplatile. Ja bi se tu i na mjestu Dinka Cvitana pitao o čemu se radi, a osobno kao saborski zastupnik ću se angažirati i napraviti novi zahtjev za povjerenstvom, tzv. Agrokor 2 koji će se baviti upravljanjem Ante Ramljaka.