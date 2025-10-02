Petrijevčanin: Moguće je da Hrvatska bude i Frontexov obučni centar

Naglasila je kako će to hrvatskoj policiji, koja je stanje sigurnosti na granici, držala pod nadzorom, olakšati rad, te izvijestila kako je u pripremi mogućnost da Hrvatska bude i Frontexov obučni centar.

Hrvatska, rekla je Petrijevčanin u Hrvatskom saboru, godinama "radi pritisak“ da Frontex dođe na vanjsku granicu EU, i to je sada urodilo plodom, prvi put na vanjskoj granici prema BiH imamo 150 djelatnika te agencije, a toliko će ih biti i prema Srbiji.

Državna tajnica to je izjavila predstavljajući Saboru izmjene Zakona o nadzoru državne granice, o kojima će raspravu nastaviti u četvrtak, a koje propisuju kako Vlada, na prijedlog ministra unutarnjih poslova, može donijeti odluku o privremenom ponovnom uvođenju nadzora na unutarnjim granicama, a MUP onda o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i vijeću.

Broj nezakonitih prelazaka granice prepolovljen

Pritom je izvijestila i o stanju nezakonitih migracija, navodeći da je od početka ove godine do 24. rujna evidentirano 10.367 nezakonitih ulazaka što je za 55 posto manje, u odnosu na prošlu godinu.

To znači proaktivan rad policije u otkrivanju takvih prelazaka, kazala je i dodala da je ove godine u nezakonitom prelasku granice najviše bilo državljana Turske, Afganistana, Egipta, Sirije i Kine.

Najugroženija područja su ona koja pokrivaju policijske uprave brodsko-posavska, sisačko-moslavačka, karlovačka i ličko-senjska.

Kad je riječ o readmisiji, u prvih devet mjeseci ove godine bilježi se samo tisuću prihvata što je za 16 posto manje u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Istovremeno, Hrvatska ima četiri ili pet puta više vraćanja, nego prihvata, kaže državna tajnica.

Pojedine zastupnike je pozvala da ne pokušavaju stvarati sliku kako u Hrvatskoj postoje stotine tisuća migranata koje slobodno šeću, rade nered i ugrožavaju sigurnost.

Božinović: Osim nekih slika iz naftalina, ustaše ne vidim

I ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u srijedu je u više navrata ponovio kako Hrvatska nema problem s ilegalnim migracijama i kako je prošlu noć u Hrvatskoj prespavalo njih 547.

'Braneći' Izvješće o radu policije, o kojemu je Sabor raspravljao cijeli dan, ministar se osvrnuo i na „omiljenu temu koje nema“, tzv. reustašizaciju.

"Nema toga, barem po svim policijskim statistikama, a osim nekih slika iz naftalina ustaše ne vidim“, rekao je zastupnicima koji otvaraju tu temu, te im poručio da se ne brinu za obranu zakonitosti i ustavnih vrednota dok je ove vlade

"Hrvatska je odlična država, dobro stoji, dobro stoji u međunarodnoj zajednici, sigurnosno dobro stoji, razumijem da ljudi u politici žele na nečemu ubrati neki poen, ali nemojte brati s drva koje ne rađa. To je moj savjet, iako nisam stručnjak za voćarstvo i poljoprivredu“, poručio je Božinović koji je sa suradnicima cijeli dan proveo u Saboru, za što je dobio pohvale i od oporbe.