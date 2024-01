Tročlana obitelj i dva turistička vodiča zarobljeni na 2400 metara spilje u Sloveniji

Dvoje speleologa povelo je tri posjetitelja - bračni par i njihova kći - u turistički obilazak Križne jame, ali zbog jakih kiša došlo je do izlijevanja vode te su ostali zarobljeni, navodi portal 24ur. Riječ je o posjetiteljima starosti između 22 i 58 godina. Do spilje u koju su išli moguće je doći samo čamcem, a oni su onamo krenuli u subotu ujutro u pratnji dva speleologa.

Izvlačenje ovisi o razini vode

Ne zna se kada će ih uspjeti izvući iz spilje, to bi se moglo dogoditi u nedjelju tijekom noći, ali moglo bi potrajati i nekoliko dana – sve ovisi o tome kada će pasti razina vode. Spasilački timovi se nadaju da će se to dogoditi u ponedjeljak navečer. 'U kasnim noćnim satima [razina vode] trebala bi se početi lagano spuštati', rekao je Sandi Curk, zapovjednik Regionalnog stožera Civilne zaštite za Notranjsku.

Kako je rečeno na konferenciji za medije, dio puta morat će preplivati, jer se ne može organizirati spašavanje s ronilačkom opremom zbog neiskustva troje posjetitelja.

Spasioci će se do zarobljenika u spilji vratiti tijekom dana, s obzirom na to da put do njih može potrajati i do četiri sata i vrlo je zahtjevan. U akciji spašavanja trenutno sudjeluje 35 speleoloških spašavatelja i osam ronilaca iz cijele Slovenije, a pomaže im 11 vatrogasaca i pripadnika civilne zaštite.

Križna jama, lanac podzemnih jezera sa smaragdnozelenom vodom, četvrti je najveći poznati špiljski ekosustav u svijetu po bioraznolikosti.