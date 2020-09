Petek: Odlaganje biotpada iz kućanstva na Jakuševec dovodi do 'ekološke bombe'

Predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek u subotu je na odlagalištu otpada Jakuševec upozorio na problem što se na kompostanu počeo dovoziti i biootpad iz kućanstva, što, kako tvrdi, dovodi do "ekološke bombe", širenja smrada i zaraze

Objasnio je da inače na toj kompostani Zrinjevac proizvodi humus koji koristi za cvjetnjake, a sada se već oko mjesec dana na tu kompostanu počeo dovoziti i biootpad iz kućanstva, kojega je prestala preuzimati bioplinara kojoj je Grad za to plaćao 1500 kuna po toni, dok Zrinjevac to radi za 200 kuna po toni.

"Na kompostanu gdje se inače dovozi samo lišće i trava s javnih površina koje održava Zrinjevac , počeo se dovoziti i biootpad iz kućanstava. To se ovdje ne bi smjelo dovoziti jer ne postoji proces kako bi se mogao razgraditi taj biootpad", izjavio je Petek na konferenciji za novinare.

Petek napominje i kako su u Zrinjevcu tvrdili da oni nisu u mogućnosti obrađivati biootpad iz kućanstva, a sada se taj biootpad kojeg kućanstva prikupe, dovozi na njihovu kompostanu Prudinec na Jakuševcu.

Ističe i kako se vidi da je taj biootpad iz kućanstva kontaminiran s brojnim plastičnim vrećicama što otežava cijeli proces pa se postavlja pitanje može li se pročistiti da bi se mogao iskoristiti.

Petek podsjeća da je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić potvrdila da oporabitelj više ne preuzima biootpad iz kućanstava, a što je, kako je rekao, velika opasnost jer Čistoća građanima ne želi uzimati biootpad ukoliko je pomiješan s bilo kojim drugim otpadom.

"No, kako se ispred zgrada nalaze smeđe kante u koje bilo tko od prolaznika može baciti bilo što, naravno da taj otpad nije čist, ali Čistoća kada to ne isprazni ostavlja potencijalnu mogućnost da se počne raspadati u kanti, da se privuku neke životinje i da dođe do zaraze", upozorava Petek.

Ustvrdio je da je to kapitulacija Plana gospodarenja otpadom gradonačelnika Milana Bandića jer je sada dokazano da taj sustav ne funkcionira.

Građani plaćaju svoju uslugu i za to trebaju dobiti adekvatnu brigu. Mi moramo brinuti za biootpad ne samo radi toga što ćemo početi plaćati penale EU nego radi nas samih, kako bi što više oporabili, što više reciklirali. Ali, na ovaj način kada se netransparentno radi, kada su konstantno brojni problemi, građani nisu dovoljno motivirani da se uključe u taj proces, tvrdi Petek.

Nezavisna vijećnica u Vijeću Gradske četvrti Novi Zagreb istok Mirela Mikić Muha rekla je da su uputili na stotine prijava inspektoratu još dok se na kompostanu dovozilo samo samo lišće i trava sa javnih površina koje održava Zrinjevac jer to stanovnicima Novog Zagreba smrdi.

Podsjetila je i kako su im iz Zrinjevca i Grada tvrdili da se na tu kompostanu neće dovoziti biootpad iz kućanstava, a prije 15 dana je od predsjednice Uprave Zagrebačkog holdinga Ane Stojić Deban dobila odgovor da je dovoženje biootpada iz kućanstva na tu kompostanu dio normalnog poslovnog procesa.

"Ovaj tip kompostane, otvorena kompostana, nije i ne može biti prikladna za razgradnju kućnog biootpada i jedino rješenje je da se Plan gospodarenja otpadom vrati u Gradsku skupštinu, ali očito ne u ovaj saziv, te da ovaj Grad konačno nađe načina da svoj otpad reciklara na adekvatan način a ne da cijela gradska četvrt trpi zbog smrada, a odgovora na to nema", poručila je Mikić Muha.

Nezavisna vijećnica Mjesnog odbora Jakuševec Jadranka Lajtman rekla je da taj smrad nije problem samo za nos i za ljepotu nego za zdravlje stanovnika.