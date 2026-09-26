nezakoniti prelazak

Pet migranata utopilo se u Kupi, javio se Božinović: 'Nažalost, to nije usamljen slučaj'

M.Da./Hina

26.09.2026 u 14:48

Davor Božinović
Davor Božinović Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u subotu kako je većina migranata, koji su u petak stradali u rijeci Kupi, bili državljani Afganistana te kako je ove godine 30 migranata izgubilo život pokušavajući nezakonito prijeći preko teritorija Hrvatske

Petero migranata utopilo se u petak u rijeci Kupi u blizini Severina na Kupi, a petoricu ih je skokom u rijeku te uz pomoć kolege i građana spasio policajac iz Delnica.

"Ono što vam u ovom trenutku mogu reći: kriminalističko istraživanje se provodi. Nažalost, to nije usamljen slučaj", rekao je Božinović na Političkoj akademiji Zaklade hrvatskog državnog zavjeta.

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30 migranata izgubilo život

Naveo je da je ove godine 30 migranata izgubilo život pokušavajući nezakonito prijeći preko teritorija Hrvatske, od kojih se 16 utopilo. U slučaju tragedije na Kupi, dodao je, prema informacijama kojima raspolaže, većina stradalih bili su državljani Afganistana.

"Ono što mogu reći, je da se policija u svim tim situacijama maksimalno angažira. Tako je bilo i sinoć u spašavanju života migranata“, kazao je Božinović, te dodao da je ove godine intervencijama hrvatskih policajaca spašeno oko 75 migranata.

Skupina od dvadesetak migranata pokušala je u petak prijeći rijeku Kupu. Petero ih se utopilo, petero ih je spašeno, a 14 ih je prešlo na područje Slovenije. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije.

Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
  • Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
  • Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
  • Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
  • Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
  • Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
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Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, petero spasili policajci Izvor: Cropix / Autor: Robert Fajt

Organizirani kriminal

Božinović je rekao i da je pitanje nezakonitih migracija povezano s djelovanjem krijumčarskih struktura.

"Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture", rekao je ministar.

Ocijenio je da je u europskoj politici potrebno dodatno uključiti države zapadnog Balkana koje se nalaze na migracijskoj ruti kako bi se spriječili nezakoniti ulasci i, prije svega, ljudske tragedije.

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