Tragedija na Kupi: Pet migranata se utopilo, policajci ih spasili nekoliko

Policijska postaja Vrbovsko oko 15.30 zaprimila je dojavu delničke policije da se u rijeci Kupi, na pograničnom području kod mjesta Damalj u blizini Severina na Kupi, nalazi više osoba za koje se pretpostavljalo da su migranti. Po dolasku na mjesto događaja policajac iz Delnica skočio je u rijeku. Zajedno s kolegom i uz pomoć građana izvukao je na obalu pet osoba i tako im spasio život.

Pet osoba utopilo se u petak u Kupi kod Severina na Kupi nakon što je skupina od dvadesetak migranata pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Policajac iz Delnica skočio je u vodu te je zajedno s kolegom i uz pomoć građana spasio pet stranih državljana.

Četrnaestero uspjelo prijeći u Sloveniju

Prema dosad utvrđenim informacijama, u skupini je bilo dvadesetak osoba. Njih 14 uspjelo je prijeći Kupu i nalazi se na području Slovenije, pet ih je spašeno, dok se još pet osoba, prema policijskim informacijama, utopilo.

Policajci iz Delnica i Vrbovskog zajedno s vatrogascima, koji su se naknadno uključili u akciju, i dalje pretražuju i obilaze područje.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti tragedije.

Niz tragedija na migrantskim rutama

Ovo nije prva tragedija migranata na području Hrvatske posljednjih mjeseci.

Početkom svibnja kod Prilišća, nedaleko od Netretića, pronađena su tijela četvorice migranata, dok su još dvojica pronađena u teškom zdravstvenom stanju. Policija je tada utvrdila da je skupina na to područje stigla teretnim vozilom te je tragala za vozačem koji ih je ondje ostavio.

U lipnju je kod Udbine jedna osoba poginula nakon što je automobil bugarskih registarskih oznaka, u kojem su se nalazili strani državljani koji su nezakonito prešli granicu, sletio s ceste. Devet osoba je ozlijeđeno, a policija je uhitila 27-godišnjeg državljanina Moldavije osumnjičenog i za krijumčarenje ljudi.

U prosincu prošle godine na Savi su se nakon prevrtanja čamca utopila tri migranta, dok se za još jednom osobom tragalo.