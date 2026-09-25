PET MIGRANATA STRADALO

Detalji drame na Kupi: 'Liječnik mi je uletio u dvorište...Bilo je kao u filmu'

M.Č.

25.09.2026 u 23:05

Spašavanje migranata kod Severina na Kupi
Spašavanje migranata kod Severina na Kupi Izvor: Cropix / Autor: Robert Fajt
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Pet osoba utopilo se u petak poslijepodne pokušavajući prijeći Kupu kod Damlja, nedaleko od Severina na Kupi. Petorica stranih državljana spašena su iz rijeke, a 14 osoba uspjelo je prijeći na slovensku obalu.

Policijska postaja Vrbovsko oko 15.30 sati primila je dojavu od kolega iz Delnica da se u Kupi nalazi više osoba. Jedan delnički policajac skočio je u rijeku te je s kolegom i uz pomoć građana izvukao petoricu ljudi.

Vatrogasci su pomagali u pretrazi terena, a policija istražuje okolnosti tragedije.

Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
  • Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
  • Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
  • Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
  • Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
  • Lokacija kod Severina na Kupi na kojoj su se utopili migranti
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Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, petero spasili policajci Izvor: Cropix / Autor: Robert Fajt

Mještani su navikli na ilegalne prelaske rijeke, ali ne i na prizor kojem su svjedočili u petak, piše Mario Pušić za Jutarnji.

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‘Policijske sirene, Hitna pomoć, helikopter... Liječnik mi je uletio u dvorište i pitao gdje se točno dogodilo. Sve je izgledalo kao u filmu’, rekao je Jutarnjem listu jedan od njih. Iznad Kupe pokazao je reporterima dron kojim policija, kako kaže, termovizijskom kamerom nadzire teren.

Skupina je ušla u rijeku na mjestu gdje se mještani ljeti kupaju. Kupa ondje još nije izrazito hladna ni posebno divlja, no može biti varljiva za slabije plivače. Mještanin objašnjava da policija nadzire lakše prijelaze kod obližnjih slapova: ‘Ali i migranti znaju da ih tamo čeka policija pa biraju teže prijelaze. Ovaj je, nažalost, za neke od njih bio koban.’

Reporteri Jutarnjeg lista stigli su nakon očevida, oko 20.30 sati, dok su policijska vozila i mrtvozornici s tijelima stradalih napuštali selo. Na obali i u plićaku ostali su komadi odjeće.

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