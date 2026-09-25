Detalji drame na Kupi: 'Liječnik mi je uletio u dvorište...Bilo je kao u filmu'

Policijska postaja Vrbovsko oko 15.30 sati primila je dojavu od kolega iz Delnica da se u Kupi nalazi više osoba. Jedan delnički policajac skočio je u rijeku te je s kolegom i uz pomoć građana izvukao petoricu ljudi.

Mještani su navikli na ilegalne prelaske rijeke , ali ne i na prizor kojem su svjedočili u petak, piše Mario Pušić za Jutarnji.

‘Policijske sirene, Hitna pomoć, helikopter... Liječnik mi je uletio u dvorište i pitao gdje se točno dogodilo. Sve je izgledalo kao u filmu’, rekao je Jutarnjem listu jedan od njih. Iznad Kupe pokazao je reporterima dron kojim policija, kako kaže, termovizijskom kamerom nadzire teren.

Skupina je ušla u rijeku na mjestu gdje se mještani ljeti kupaju. Kupa ondje još nije izrazito hladna ni posebno divlja, no može biti varljiva za slabije plivače. Mještanin objašnjava da policija nadzire lakše prijelaze kod obližnjih slapova: ‘Ali i migranti znaju da ih tamo čeka policija pa biraju teže prijelaze. Ovaj je, nažalost, za neke od njih bio koban.’

Reporteri Jutarnjeg lista stigli su nakon očevida, oko 20.30 sati, dok su policijska vozila i mrtvozornici s tijelima stradalih napuštali selo. Na obali i u plićaku ostali su komadi odjeće.