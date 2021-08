Pet kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, jedan ne ispunjava uvjete

U ponoć se zatvara 30-dnevni javni poziv Državnog sudbenog vijeća za izbor čelne osobe Vrhovnog suda. Treći je to pokušaj da se, uz poštovanje pravne procedure, izabere nasljednik Đure Sesse, kojem je mandat istekao sredinom srpnja. Kandidatkinja predsjednika Milanovića Zlata Đurđević nije izglasana u drugom krugu, a predsjednik i u trećem ima svog kandidata. Zasad je stiglo pet prijava, javlja HRT

Kad otkuca ponoć - značit će to kraj trećeg javnog poziva za izbor čelnika Vrhovnog suda. A do konačne objave svih kandidata pričekat će se da stignu i prijave poslane poštom. Državno sudbeno vijeće će pričekati dva radna dana te 11. kolovoza dostaviti zaprimljene prijave Uredu predsjednika Republike Hrvatske, oglasili su se iz DSV-a.

Za čelno mjesto Vrhovnog suda prijavio se i Marin Mrčela, koji je privremeno, kao vršitelj dužnosti, zamijenio Đuru Sessu. Za HRT je prije dva tjedna odgovorio zašto se na javni poziv ne prijavljuje više kandidata s tog suda: 'Ako je ozračje takvo da se podcjenjuju suci, mislim da je ljude teško natjerati da se jave'.

Političko ozračje ne sviđa se ni Ivanu Turudiću, koji je upravo danas odlučio da se neće prijaviti. Turudić tvrdi da 'predsjednik hrvatske države krši hrvatske zakone te da je mogao pričekati da dođu sve prijave potencijalnih kandidata pa da onda obznani svog favorita'.

Nakon političkih nesuglasica zbog prijedloga Zlate Đurđević, pitanje je može li treći javni poziv, u političkom smislu, značiti i treću sreću.

'Nitko mi se neće nametati za kandidata za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, to ne dopuštam. A kad bude konačno to što treba postati, on sa mnom više nikakve veze nema, kao ni do sada', rekao je prije dva dana predsjednik Milanović.