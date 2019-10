Pernar se hvali da je odbio cijepiti svoje dijete. Hrvatska liječnička komora priprema 'lijek' za takve slučajeve

Saborski zastupnik Ivan Pernar pohvalio se na Facebooku da je uspio pronaći pedijatricu u Zagrebu koja je na zdravstvenu skrb primila njegovog sinčića. Priložio je i izjavu o odbijanju cjepiva protiv difterije, tetanusa, pertusisa, hepatitisa B, poliomijelitisa i infekcije hemofilusom (DTPa-IPV-Hib-hepB), s potpisom djetetove majke Viktorije Migalić. Prvu dozu tog kombiniranog cjepiva djeca primaju s navršena dva mjeseca života, te potom u još dva navrata. Pedijatrica Ema Selimović Boćan, čije je ime također vidljivo na objavljenom dokumentu, izjavila je za tportal da je Pernarovoj partnerici uručila brošuru o prednostima cijepljenja - i na tome je stalo

Žena je potpisala, ako se pitate zašto, odgovor je sljedeći: 'Zato jer je to istina, mi odbijamo cijepljenje i ne želimo se više poput prikrivenih homoseksualaca skrivati u ormaru, želimo izaći iz ormara i na glas reći da ne želimo cijepiti naše dijete'', obznanio je zastupnik Ivan Pernar na svom profilu na Facebooku u utorak.

'Moram vam se pohvalit da smo uspjeli naći pedijatricu u Zagrebu koja je primila Nou. Rekla nam je da bi mogla imat problema ukoliko ne bi sugerirala da se dijete treba cijepit i da nas informira da je to zakonska obveza. Žena je rekla da je svjesna toga, ali usprkos tome odbija cijepljenje, na što ju je ista molila da potpiše to.

Kako je tportal nedavno ustanovio, liječnicima u Hrvatskoj zapravo nije jasno što im je činiti kada se nađu pred roditeljima koji ne žele cijepiti dijete. To pitanje regulirano je kroz nekoliko različitih propisa, pa nije čudo da ni državna tijela nisu usuglašena: Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata tvrdi da ne postoji zakonsko uporište za prijavu takvih roditelja, dok Ministarstvo zdravstva, između ostalog, poručuje da obavezno cijepljenje propisuje Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Prema tom zakonu, roditelji ili skrbnici kažnjavaju se sa 2.000 kuna ukoliko ne izvrše obvezu imunizacije protiv bolesti utvrđenih Programom obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi, koji se mijenja svake dvije do tri godine. No je li itko dužan prijaviti te roditelje? Kako sad stvari stoje, liječnici to rijetko čine.

Prema posljednjoj verziji navedenog Programa, oni takve roditelje trebaju uputiti epidemiologu na savjetovanje, a zakonom nisu obvezni prijaviti ih Sanitarnoj inspekciji. Upravo to potvrdio je u lipnju Hrvatskoj udruzi roditelja aktivista (HURA) glavni državni inspektor Andrija Mikulić.