Pernar protiv uvođenja trošarina na e-tekućine za parilice

Saborski zastupnik Ivan Pernar usprotivio se u četvrtak uvođenju trošarina na e-tekućine za parilice, jer smatra da bi se time uništilo njihovo tržište drastičnim poskupljenjem, podsjetivši kako je i preporuka Europske komisije članicama koje još nisu uvele trošarine da pričekaju s time

No, Hrvatska se na preporuku oglušila, rekao je Pernar je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru te ustvrdio kako je uporaba e-cigareta daleko manje štetna od klasičnih cigareta.

Istog je mišljenja i predsjednik Udruge korisnika osobnih e-isparivača (CROHM) Filip Tokić koji je pojasnio kako je predloženo uvođenje trošarine od kunu po mililitru e-tekućine. To bi moglo dovesti do urušavanja tržišta, smanjenja prodaje i do 90 posto i propasti prodavatelja koji neće moći plaćati trošarine, a pušači neće imati mogućnost koristiti manje štetne proizvode, upozorio je Tokić.

Po njegovim riječima Ministarstvo financija je u Zakonu o trošarinama stvorilo vlastitu definiciju e-tekućina pod koju je svrstalo apsolutno sve što se može koristiti u e-cigaretama.

Ustvrdio je kako e-cigarete imaju samo pet posto štetnosti u odnosu na klasične te da izazivaju puno manje zdravstvenih problema pa se preporučuju u postupku odvikavanja. Povećanje cijene neće smanjiti broj pušača koji će naći način da nabave e-tekućine iz inozemstva gdje još nisu uvedene trošarine, dodao je Tokić.

Na Vladu je apelirao da ne uvodi trošarine na e-tekućine i Ivan Doksa, bivši pušač koji je dnevno pušio i do tri kutije cigareta, a sad kaže da se uz pomoć e-cigareta odviknuo od pušenja.