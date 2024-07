Penava se dogovorio s HDZ-om oko Rodnih studija? 'Apsolutno nedopustivo'

On se protivi uvođenju Rodnih studija te je optužio Radu Borić da stoji iza inicijative Filozofskog fakulteta.

Penava tvrdi da se dogovorio s HDZ-om da ne podrži ovaj program. To bi značilo izravno uplitanje izvršne vlasti u rad sveučilišta, ističe Borić. 'Mislim da je to apsolutno nedopustivo. Bojim se da to nije točno. Ne samo da je brzopleta izjava, nego je i izjava bez razumijevanja.'

Osim Penave, i Most i Suverenisti tvrde da su rodni studiji nepotrebni.

'Sve ono što postoji oko nas može se izučavati. Pa nećemo reći da se trebamo držati programa fakulteta u Travniku u odnosu na Cambridge, Oxford… nn svjetska sveučilišta koja imaju rodne studije. Sve oko nas možemo tumačiti iz rodne prespektive. Besmisleno je pitati se je li nam to potrebno ili nije.'