Penava o Pupovcu: Još ovaj put ćemo napraviti ustupak

O činjenici da je Milorad Pupovac ipak izabran na čelno mjesto saborskog odbora te o odnosima u koaliciji u Dnevniku na Novoj TV govorio je Ivan Penava, šef Domovinskog pokreta.

Reako je da će DP biti protiv da se lijepo vidi da javnost vidi tko je za a tko protiv.

"Apsolutno stav Domovinskog pokreta je da ćemo biti protiv. Sramota nas je više zašto Hrvat ne može biti predsjednik recimo Odbora za ljudska prava. Što to znači? Da mi Hrvati ne razumijemo ljudska prava i da smo protiv njih", rekao je, dodavši da bi on iz tog kuta pogledao situaciju. "Koliko puta već imamo situaciju da je manjinac predsjednik tog Odbora. Kakva poruka se šalje svima ostalima? I na kraju krajeva zašto to mora biti netko iz SDSS-a", rekao je Penava, pitajući zašto to nije primjerice mogao biti netko od Mađara, Čeha..