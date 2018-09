Penava: Ne podržavam SDSS kao koalicijskog partnera dok djeluje ovako

Gost emisije Nedjeljom u dva bio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Govorio je o najavljenom prosvjedu zbog spore istrage zločina na Ovčari, o stanju u Vukovaru te o odnosu vlasti prema tome dijelu Hrvatske

Penava je rekao da ne odustaje od prosvjeda 13. listopada ističući da on nije usmjeren protiv HDZ-a. 'Tko su to moji ili tko su to naši? Ako razgovaramo o temeljnim ljudskim pravima davno je trebalo biti rješeno. Ako govorimo o herojima rata u kontekstu zločina koji su vršeni na braniteljima Vukovara i civilima, onda to ne može biti prosvjed protiv HDZ-a', odgovorio je Penava na pitanje nije li to prosvjed protiv njegovih.

Spomenuo je i zakulisne radnje protiv njega te da je svjestan kako postoje snage koje su voljne iskoristiti prosvjed protiv premijera Plenovića i Vlade. 'Što sam trebao, da li sam trebao šutjeti zbog tih snaga koji će možda iskoristiti prosvjed. Međutim, puno je veća težina iz sapekta što govorimo o najsirovijim strastima, o brutalnosti zločina koji su počinjeni, a drugi aspekt je pitanje perspektive osobito perspektive Vukovara', rekao je Penava.