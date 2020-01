Penava: Ako HDZ nema načina na koji osuditi nekoga tko je sravnio Vukovar sa zemljom, nemam što tu tražiti

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava komentirao je za N1 unutarstranačke izbore u HDZ-u, zašto se kandidirao za mjesto zamjenika predsjednika te što misli o novoj aferi sa stanovima preko APN-a

'Imamo program i kada govorimo o razlozima zašto trojac, riječ je o istaknutim članovima HDZ-a koji imaju teme koje su komunicirali i iz kojih se lagano moglo razabrati tko se za što zalaže. Naravno da je sada samo stvar usuglašavanja zajedničkog programa kojim ćemo se predstaviti svim članovima. Nisam tajio da razgovaram sa svima, od Plenkovića do Karamarka, no na kraju sam se usuglasio sa Stierom i Kovačem', izjavio je Penava za N1 .

'Ostao sam dosljedan sebi, još od tematike neprocesuiranja ratnih zločina uvijek sam isticao da svoje ime i prezime ne guram u prvi plan. Bio bih puno zadovoljniji da ostanem na mjestu gradonačelnika Vukovara, a da moje svjetonazore provodi stranka, odnosno drugi pojedinci. Nemam volje ni ambicije svoj život nastaviti u Zagrebu', kazao je Penava.

Ne smatra da će unutarstranački izbori dovesti do razilaženja ili osipanja članstva.

'Siguran sam da neće doći do podjela. Ako za neke stvari ne pronađemo suglasje unutar HDZ-a, nemam tamo što tražiti. Prirodno je da će doći do povišenja temperature, no nipošto do strateških poremećaja koji će rascijepati stranku. Tu mislim na unutarstranački izborni proces. No ako za neke stvari ne pronađemo suglasje unutar HDZ-a, nemam više tamo što tražiti. Ako stranka nema način na koji osuditi nekoga tko je sravnio Vukovar sa zemljom, nemam što tu tražiti, ako ne nađe način na koji oživjeti hrvatsko selo, sutra sam vani', kazao je.

Smatra da je Vlada napravila određene pomake po pitanju revitalizacije Slavonije i Vukovara, no jedno ističe:

'Jasno da je hrvatsko selo dobilo novi kružni tok, sadržaje, velike iskorake unaprijed, no ako ćemo sadržajno jesmo li oživjeli hrvatsko selo i da seljak od proizvoda može uredno živjeti - nismo, i to je naša sramota. Tu povlačim crtu. Tu nema kompromisa, to je pitanje biti ili ne biti.'

Novu aferu koja potresa HDZ, ali i Vladu, jest ona Krešimira Žunića, HDZ-ovog direktora zadarskog APN-a koji je od APN-a kupio stan, nije previše detaljno komentirao.

'Nisam upoznat, ne znam ime i prezime, ni detalje, ali svakoga tko se ogriješio o zakon i iskoristio dužnosničku funkciju treba osuditi i procesuirati, presuditi sukladno zakonu. Tu je linija koju treba povući. Naravno, na višem je konceptu razmišljanja i postaviti pitanje odakle sve te afere i je li to baš tako ili treba pustiti da se sve dokaže', zaključio je za N1.