Pelješki most neće voditi nikuda: Strateški projekt u problemima zbog pristupnih cesta

Provedba natječaja za izgradnju pristupne ceste na Pelješcu ponovno je u velikim problemima, a realizacija ovog strateškog projekta u planiranim okvirima je teško ostvariva.

U četvrtak, 14. veljače, u Hrvatskim cestama su nakon dvije odgode trebale biti otvorene ponude za izgradnju druge dionice ceste preko Pelješca na dijelu Šparagovići - Doli. No, sve je odgođeno do daljnjeg jer je samo dan prije otvaranja ponuda tvrtka Colas iz Varaždina Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave (DKOM) podnijela žalbu na dokumentaciju, javlja Jutarnji list.

S obzirom na žalbu, zaustavljen je cjelokupni postupak javne nabave do daljnjeg. Odnosno do odluke DKOM-a. Dionica Šparagovići - Doli izuzetno je zahtjevna dionica te uključuje izgradnju obilaznice Stona. U Hrvatskim cestama procijenili su vrijednost radova na 449,1 milijun kuna, a predviđeno vrijeme trajanja radova je 30 mjeseci. S obzirom na ovu žalbu, radovi na ovoj dionici mogli bi u najboljem slučaju početi tek na jesen. Kako je rok za izgradnju 30 mjeseci ova dionica bi u najboljem slučaju mogla biti gotova negdje na proljeće 2022. godine, što je oko sedam mjeseci nakon što bi most Pelješac već trebao biti završen.