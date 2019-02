Butković uvjerava javnost da će pristupne ceste biti gotove kad i Pelješki most

Ministar prometa oleg Butkovića komentirao je rokove za završetak radova na Zračnoj luci Dubrovnik i za dovršetak Pelješkog mosta i pristupnih cesta

'Ukupna vrijednost projetka Zračne luke Dubrovnik je oko 225 milijuna eura. Pelješki most je ukupno vrijedan 420 milijuna eura. U ovom trenutku se grade dva velika infrastrukturna projekta u Dubrovačko- neretvanskoj županiji ukupne vrijednosti od 650 milijuna eura. Kad tome dodamo da se ti projekti financiraju s 75 posto bespovratnih sredstava EU, možemo biti svi ponosni da se upravo u ovoj županiji provode projekti jer je ona prometno izolirana i nema mogućnost biti bolje spojena s maticom zemljom', rekao je Butković za N1 najavivši da će staza u zračnoj luci bit igotova do 15. ožujka budući da na Summit Kina plus 16 dolazi i kineski premijer. Cijeli projekt će biti gotov do kraja godine kada će biti gotove i uporabne dozvole', najavio je.