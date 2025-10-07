Pazite koliku će plaću imati Vili Beroš kao neurokirurg u Vinogradskoj

Nakon što je povjerenstvo KBC-a Sestre milosrdnice jednoglasno odabralo bivšeg ministra i USKOK-ova optuženika Vilija Beroša za radno mjesto neurokirurga, pojavili su se prvi napisi o njegovoj plaći
Samo tjedan dana nakon što su iz KBC Sestre milosrdnice za Večernji list potvrdili da bivši ministar zdravstva i USKOK-ov optuženik Vili Beroš više nije njihov zaposlenik, dogodio se preokret.
Naime, tad su tvrdili da je Beroš prestao biti na njihovim popisima nakon što je odabrao naknadu plaće po modelu 6+6. No, on se prijavio na natječaj za radno mjesto neurokirurga, a kako piše Jutarnji, njega je tročlano povjerenstvo izabralo između još dvojice kandidata.
Zamjenik ravnatelja bolnice, Neven Tučkar trebao bi potpisati odluku povjerenstva, kojom se stavlja pečat na cijelu proceduru te Berošev izbor postaje legitiman. Ravnatelj KBC-a, Davor Vagić se izuzeo iz cijelog natječaja. Sutra bi odluka trebala biti objavljena na službenim stranicama.
Da je Beroš korak bliže novom-starom poslu, jer, podsjetimo, on je do imenovanja na ministarsku poziciju bio neurokirurg u istoj bolnici, svjedoče i napisi Jutarnjeg o njegovoj plaći. On bi tako, navodno, trebao dobivati minimalno 3500 eura mjesečno.