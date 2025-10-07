Pazite koliku će plaću imati Vili Beroš kao neurokirurg u Vinogradskoj

Samo tjedan dana nakon što su iz KBC Sestre milosrdnice za Večernji list potvrdili da bivši ministar zdravstva i USKOK-ov optuženik Vili Beroš više nije njihov zaposlenik, dogodio se preokret.

Naime, tad su tvrdili da je Beroš prestao biti na njihovim popisima nakon što je odabrao naknadu plaće po modelu 6+6. No, on se prijavio na natječaj za radno mjesto neurokirurga, a kako piše Jutarnji, njega je tročlano povjerenstvo izabralo između još dvojice kandidata.