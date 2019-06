Pavić otkrio koliko će Vlada podignuti kvote za uvoz radnika

Vlada će na sjednici u srijedu podignuti kvote za uvoz radne snage na način da će se odobriti dodatna kvota od dvije tisuće ljudi u turizmu i tisuću za građevinarstvo, a Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava imat će diskrecijsko pravo da podigne za još tisuću u oba sektora ako se za to ukaže potreba

Naveo je za rad na sezonu u zadnjih par dana zaposleno je 600 ljudi s burze.

'Sljedeći korak, odobrit ćemo 2000 kvota za turizam plus ja kao ministar mogu još tisuću. No, kvote su zadnja linija. Ekskluzivno mogu reći da ćemo i za građevinu povisiti kvote za tisuću plus tisuću. Ciljano je da plaće rasle, u mandatu ove Vlade su rasle, podigli smo minimalnu plaću. To je jedan od glavnih načina da zadržimo ljude', kazao je Pavić.

Istaknuo je kako imamo rekordno nisku zaposlenost od oko sedam posto, a kontigent koji je ostao su većinom dugotrajno nezaposleni. Doda je da većina poslodavaca koja je iskoristila strane kvote nije ni tražila domaće radnike.

'Zastali smo s odobravanjem kvota jer smo napravili analizu koja je pokazala da 75 poslodavaca koji su uzeli strane radnike nisu uopće tražili radnike na domaćem tržištu radu. Pozvali smo poslodavce da još iskoriste kontigent, a raspravljamo ozbiljno o slovenskom modelu. Svi će prvo morati potražiti radnu snagu na domaćem tržištu', zaključio je Pavić.