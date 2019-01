Paušalni porez za male iznajmljivače u Splitu ostaje nepromijenjen

Splitsko Gradsko vijeće u utorak navečer je jednoglasno odlučilo da se paušalni porez za male iznajmljivače ove godine ne povećava, tako da paušal ostaje isti kao do sada

Prijedlog gradonačelnika Krstulovića Opare (HDZ), koji je vijećnicima obrazložio pročelnik Dragan Brtan, bio je da se godišnji paušalni poreza za male iznajmljivače u središnjoj gradskoj zoni poveća sa 300 na 400 kuna po krevetu, da u prigradskim dijelovima ostane 300 kuna kao do sada, a da se u rubnim dijelovima Splita smanji sa 210 na 150 kuna.

U raspravi su vijećnici HDZ-a branili gradonačelnikov pirjedlog ističući kako je on logičan jer se u Splitu povećava i cijena iznajmljivanj kreveta, budući da raste broj turista. S druge strane, oporbeni vijećnici iz stranke Pametno, SDP-a, Mosta, ali i vijećnici HDZ-ovih koalicijskih partnera iz HGS-a i HNS-a, protivili su se bilo kakvoj povišici paušalnog poreza za male iznajmljivače smatrajući da bi to u vrijeme priprema za turističku sezonu moglo negativno utjecati na turoperatore. Uslijedila je stanka kako bi klubovi vijećnika usaglasili stajališta.

„Moratorij na odluku o povišici paušala može biti prihvatljiv ako najkasnije do rujna ove godine procijenimo situaciju,“ rekao je Krstulović Opara s čime su se složilo svih 30 nazočnih vijećnika te su jednoglasno odlučili da se za ovu godinu ne poveća paušalni porez za male iznajmljivače.

Paušal u prvoj zoni Splita je 300 kuna, za naselja Stobreč i Slatine 255 kuna, za naselje Žrnovnicu i Kamen 210, te za Sitno Donje, Sitno Gornje i Srinjine 150 kuna.

Prema novom Zakonu o porezu na dohodak, paušalni porez za više od 100.000 malih iznajmljivača u Hrvatskoj od 1. siječnja 2019. može biti od 150 kuna do 1500 kuna, a lokalne jedinice moraju do 31. siječnja odlučiti koliki će paušal biti u njihovim općinama i gradovima. Ako ne donesu takvu odluku do 31. siječnja, primjenjivat će se zakonom određena visina paušalnog poreza po krevetu u iznosu od 750 kuna.