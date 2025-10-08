Pat pozicija na tržištu: Amerika je u kaosu, bit će puno nesigurnosti

Dow Jones oslabio je 0,20 posto, na 46.602 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,38 posto, na 6.714 bodova, a Nasdaq indeks 0,67 posto, na 22.788 bodova.

Kako republikanski i demokratski zastupnici u Kongresu ne uspijevaju postići dogovor o daljnjem financiranju saveznih službi, te su službe privremeno zatvorene već sedmi dan. Ulagači nisu zbog toga previše uznemireni jer se to događa gotovo svake godine u ovo vrijeme i dosad nije osjetnije utjecalo na gospodarstvo, no analitičari upozoravaju da bi šteta moglo biti, ako ova pat pozicija potraje.

Osim toga, ne objavljuju se najvažnija makroekonomska izvješća, pa ulagači ne znaju kakva je situacija u gospodarstvu. Zbog toga se više oslanjaju na izvješća koja su inače manje važna.

Jučer je ogranak Feda u New Yorku objavio izvješće o očekivanjima potrošača, koje je pokazalo da je razina optimizma splasnula, a da su očekivanja po pitanju inflacije porasla.

Bit će puno nesigurnosti

„To je izvješće ulagačima pružilo izliku da povuku dio zarade s tržišta, s obzirom da je S&P 500 indeks rastao sedam dana zaredom. Bit će puno nesigurnosti sve dok traje prekid rada saveznih službi jer neće biti gospodarskih pokazatelja”, objašnjava Sam Stovall, strateg u tvrtki CFRA Research.