Robna razmjena trebala bi usporiti, ali od svega bi Europa trebala profitirati

Svjetska robna razmjena nadmašit će očekivanja u ovoj godini, ali izgledi za 2026. osjetno su sumorniji zbog 'premještanja' utjecaja carina, upozorila je u utorak Svjetska trgovinska organizacija (WTO)
Obujam robne razmjene trebao bi u ovoj godini porasti za 2,4 posto, pokazali su novi izračuni WTO-a. U 2024. godini bila je porasla za 2,8 posto. Još u kolovozu prognoze za ovu godinu bile su pokazivale rast razmjene za samo 0,8 posto.
Robna trgovina porasla je u prvoj polovini 2025. godine za 4,9 posto ponajprije zato što su kompanije u SAD-u uvozom robe nastojale preduhitriti najavljene carine, utvrdili su u WTO-a, izdvojivši među motorima rasta i popuštanje inflacije, mjere fiskalne potpore i dobre rezultate na tržištima u nastajanju.
U 2026. razmjena bi pak po novim novim izračunima trebala porasti za samo 0,5 posto. U kolovozu bili su snizili procjenu njezinog rasta u idućoj godini s 2,5 na 1,8 posto. Nove procjene pokazuju premještanje posljedica carina na 2026. godinu, napominju u WTO-u.
"Izgledi su za iduću godinu sumorniji. Jako sam zabrinuta", rekla je novinarima u Ženevi glavna direktorica WTO-a Ngozi Okonjo-Iweala.
Pad američkog, rast europskog izvoza
Izvoz iz sjevernoameričke regije trebao bi se ove godine po njihovim novim izračunima smanjiti za 3,1 posto i za 1,0 posto u 2026. U kolovozu bili su za ovu godinu prognozirali pad izvoza za 4,2 posto i rast u 2026. po stopi od 0,7 posto.
Europski izvoz trebao bi ove godine porasti za 0,7 posto i za 2,0 posto u 2026., pokazuju nove procjene. U kolovozu WTO je za ovu godinu bio prognozirao pad izvoza za 0,9 posto i snažan oporavak u 2026., prema očekivanoj stopi rasta od 3,6 posto.
Europa bi pak u ovoj godini trebala prednjačiti rastom izvoza usluga, za čak 5,4 posto. U 2026. trebao bi usporiti na 4,6 posto, pokazuju izračuni WTO-a.
Prognoze za cijeli svijet pokazuju pak rast obujma izvoza usluga u ovoj godini za 4,6 posto, uz procijenjeni 6,1-postotni rast u digitalnom sektoru. Gotovo isti postotni rast obujma izvoza usluga WTO očekuje i u 2026. godini, uz usporavanje isporuka u digitalnom sektoru na 5,6 posto.