prognoze WTO-a

Robna razmjena trebala bi usporiti, ali od svega bi Europa trebala profitirati

M.Da./Hina

08.10.2025 u 03:00

Robna razmjena bi trebala stagnirati u sljedećoj godini (ilustracija)
Robna razmjena bi trebala stagnirati u sljedećoj godini (ilustracija) Izvor: Profimedia / Autor: Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Svjetska robna razmjena nadmašit će očekivanja u ovoj godini, ali izgledi za 2026. osjetno su sumorniji zbog 'premještanja' utjecaja carina, upozorila je u utorak Svjetska trgovinska organizacija (WTO)

Obujam robne razmjene trebao bi u ovoj godini porasti za 2,4 posto, pokazali su novi izračuni WTO-a. U 2024. godini bila je porasla za 2,8 posto. Još u kolovozu prognoze za ovu godinu bile su pokazivale rast razmjene za samo 0,8 posto.

Robna trgovina porasla je u prvoj polovini 2025. godine za 4,9 posto ponajprije zato što su kompanije u SAD-u uvozom robe nastojale preduhitriti najavljene carine, utvrdili su u WTO-a, izdvojivši među motorima rasta i popuštanje inflacije, mjere fiskalne potpore i dobre rezultate na tržištima u nastajanju.

U 2026. razmjena bi pak po novim novim izračunima trebala porasti za samo 0,5 posto. U kolovozu bili su snizili procjenu njezinog rasta u idućoj godini s 2,5 na 1,8 posto. Nove procjene pokazuju premještanje posljedica carina na 2026. godinu, napominju u WTO-u.

"Izgledi su za iduću godinu sumorniji. Jako sam zabrinuta", rekla je novinarima u Ženevi glavna direktorica WTO-a Ngozi Okonjo-Iweala.

vezane vijesti

Pad američkog, rast europskog izvoza

Izvoz iz sjevernoameričke regije trebao bi se ove godine po njihovim novim izračunima smanjiti za 3,1 posto i za 1,0 posto u 2026. U kolovozu bili su za ovu godinu prognozirali pad izvoza za 4,2 posto i rast u 2026. po stopi od 0,7 posto.

Europski izvoz trebao bi ove godine porasti za 0,7 posto i za 2,0 posto u 2026., pokazuju nove procjene. U kolovozu WTO je za ovu godinu bio prognozirao pad izvoza za 0,9 posto i snažan oporavak u 2026., prema očekivanoj stopi rasta od 3,6 posto.

Europa bi pak u ovoj godini trebala prednjačiti rastom izvoza usluga, za čak 5,4 posto. U 2026. trebao bi usporiti na 4,6 posto, pokazuju izračuni WTO-a.

Prognoze za cijeli svijet pokazuju pak rast obujma izvoza usluga u ovoj godini za 4,6 posto, uz procijenjeni 6,1-postotni rast u digitalnom sektoru. Gotovo isti postotni rast obujma izvoza usluga WTO očekuje i u 2026. godini, uz usporavanje isporuka u digitalnom sektoru na 5,6 posto.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TRŽIŠTE NEKRETNINA

TRŽIŠTE NEKRETNINA

Sedam godina rasta cijena stanova: Evo kamo nas je to dovelo u usporedbi s drugima
odluka komisije

odluka komisije

I EU je odlučila podići carine: Na meti je ključni materijal
nepoštene prakse

nepoštene prakse

Državna agencija ponovno u akciji: Na meti još jedan trgovac hranom

najpopularnije

Još vijesti