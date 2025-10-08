Robna razmjena trebala bi usporiti, ali od svega bi Europa trebala profitirati

Obujam robne razmjene trebao bi u ovoj godini porasti za 2,4 posto, pokazali su novi izračuni WTO-a. U 2024. godini bila je porasla za 2,8 posto. Još u kolovozu prognoze za ovu godinu bile su pokazivale rast razmjene za samo 0,8 posto.

Robna trgovina porasla je u prvoj polovini 2025. godine za 4,9 posto ponajprije zato što su kompanije u SAD-u uvozom robe nastojale preduhitriti najavljene carine, utvrdili su u WTO-a, izdvojivši među motorima rasta i popuštanje inflacije, mjere fiskalne potpore i dobre rezultate na tržištima u nastajanju.

U 2026. razmjena bi pak po novim novim izračunima trebala porasti za samo 0,5 posto. U kolovozu bili su snizili procjenu njezinog rasta u idućoj godini s 2,5 na 1,8 posto. Nove procjene pokazuju premještanje posljedica carina na 2026. godinu, napominju u WTO-u.

"Izgledi su za iduću godinu sumorniji. Jako sam zabrinuta", rekla je novinarima u Ženevi glavna direktorica WTO-a Ngozi Okonjo-Iweala.