U dokumentu stoji da je 'nakon Sjeverne Koreje, Kuba najveći pošiljatelj stranih trupa u rat u Ukrajini'. Procjenjuje se da se tisuće Kubanaca bore rame uz rame s ruskim vojnicima, piše Kyiv Independent.

Sjedinjene Države su 2. listopada poslale ovaj dokument desecima svojih diplomatskih misija, pozivajući ih da lobiraju protiv rezolucije Ujedinjenih naroda kojom se traži ukidanje američkog embarga Kubi. Rezolucija se u Generalnoj skupštini usvaja svake godine od 1992., no ona ima simboličnu težinu jer jedino Kongres SAD-a može formalno ukinuti embargo uveden još 1960. godine.