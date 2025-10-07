izvješće otkriva

Ova zemlja postaje ključni Putinov saveznik: Poslala tisuće vojnika u rat protiv Ukrajine

I.V.

07.10.2025 u 11:37

Vladimir Putin i kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel
Vladimir Putin i kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHEMETOV / POOL
Čak do 5000 Kubanaca aktivno sudjeluje u ruskoj invaziji na Ukrajinu, pokazao je izvještaj Reutersa, pozivajući se na interni dokument američkog State Departmenta

U dokumentu stoji da je 'nakon Sjeverne Koreje, Kuba najveći pošiljatelj stranih trupa u rat u Ukrajini'. Procjenjuje se da se tisuće Kubanaca bore rame uz rame s ruskim vojnicima, piše Kyiv Independent.

Sjedinjene Države su 2. listopada poslale ovaj dokument desecima svojih diplomatskih misija, pozivajući ih da lobiraju protiv rezolucije Ujedinjenih naroda kojom se traži ukidanje američkog embarga Kubi. Rezolucija se u Generalnoj skupštini usvaja svake godine od 1992., no ona ima simboličnu težinu jer jedino Kongres SAD-a može formalno ukinuti embargo uveden još 1960. godine.

Rusija regrutira borce iz više zemalja

State Department odbio je dati dodatne pojedinosti o kubanskim borcima, ali je potvrdio da raspolaže izvješćima o njihovoj prisutnosti na bojištu u Ukrajini.

Rusija od početka invazije 2022. godine regrutira borce iz više zemalja, uključujući Nepal, Somaliju, Indiju i Kubu. Prema prošlogodišnjim informacijama Bloomberga, kubanskim dragovoljcima nudila se izdašna naknada i obećanje ruskog državljanstva, iako su kubanske vlasti pokušavale ograničiti novačenje. Tada se broj regruta mjerio u stotinama, no sada je narastao na tisuće.

Sve jače veze Havane i Moskve

Ukrajinski dužnosnici nedavno su upozorili američke zastupnike na povećano rusko novačenje kubanskih plaćenika.

Kuba i Rusija održavaju bliske veze još od Hladnog rata. U listopadu 2024. godine Havana je postala partnerska zemlja unutar ruskog bloka BRICS, što potvrđuje njezino jačanje političke i ekonomske suradnje s Moskvom.

tportal
