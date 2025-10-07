Najbolja hrvatska tvrtka je Elka, nagrada za životno djelo Gordani Kovačević

zlatna kuna

U Zagrebu su najuspješnijim tvrtkama i gospodarstvenicima uručene nagrade Zlatna kuna
U Zagrebu su najuspješnijim tvrtkama i gospodarstvenicima uručene nagrade Zlatna kuna
Hrvatska gospodarska komora (HGK) u utorak je dodijelila nagrade Zlatna kuna najboljim gospodarstvenicima za poslovne rezultate u 2024. godini, a u kategoriji velikih tvrtki dobitnik je Elka, vodeći proizvođač električnih kabela u ovom dijelu Europe

U kategoriji srednje trgovačko društvo nagrađena je zagrebačka tvrtka Ingemark, specijalizirana za usluge softverskog inženjerstva te "cloud" i infrastrukturno savjetovanje, dok je najbolja mala tvrtka Think First iz Rijeke, koja posluje pod brandom Thoughtcap i nudi rješenja u području umjetne inteligencije.

Zlatna kuna za najuspješniju banku uručena je Privrednoj banci Zagreb (PBZ), dok je nagrada za najbolje društvo za osiguranje u prošloj godini pripala Allianzu Hrvatska.

Dobitnica Zlatne kune za životno djelo je Gordana Kovačević, dugogodišnja liderica kompanije Ericsson Nikola Tesla.

Posebno priznanje za izniman doprinos razvoju arbitražnog prava i prakse dodijeljeno je Mihajlu Diki, za angažman na Stalnom arbitražnom sudištu pri HGK i jačanje ugleda Sudišta na domaćoj i međunarodnoj razini kao moderne arbitražne ustanove.

Važnost jačanja otpornosti hrvatskog gospodarstva

Na svečanosti dodjele nagrada u Hrvatskom narodnom kazalištu (HNK) u Zagrebu prigodni govor je održao i predsjednik Vlade Andrej Plenković, podsjetivši kako ćemo za nekoliko dana ući u desetu godinu mandata Vlade kojoj je na čelu, a da je to vrijeme u kojem su napravljeni određeni iskoraci koji će biti prepoznatljivi.

Apostrofirao je odgovorno upravljanje javnim financijama, kao i snažnu odlučnost u pristupanju jezgri EU-a, to jest šengenskom prostoru i eurozoni, čime se podignuo kredibilitet prema svim međunarodnim i financijskim gospodarskim institucijama te kreditnim agencijama, a još dogodine s članstvom u OECD-u ostvarit će se sve ono što je bila ambicija Hrvatske u proteklih 35 godina, naveo je.

"Takvi iskoraci, uz jačanje pravnog sustava, kreiranje pouzdanog poreznog sustava, povoljnijeg poslovnog i gospodarskog ozračja, omogućili su da se danas nađemo u poziciji kada Hrvatska ima najvišu zaposlenost ikad, kada su nam zadnjih godina prosječne plaće, medijalne plaće te prosječne mirovine rasle između 85 i 110 posto u odnosu na stanje iz 2016.", kazao je Plenković, podsjećajući i kako je Hrvatska lani imala drugi najveći gospodarski rast u Uniji.

"Uspjeli smo napraviti temelje da u ovakvim globalnim okolnostima, koje su danas vrlo izazovne i u pogledu sigurnosti te u pogledu gospodarstva, financija, energetike, jačamo otpornost", istaknuo je.

Tri godine bez izbornih izazova

Kazao je i da Hrvatskoj predstoji nastavak gospodarske i energetske sigurnosti, a da su globalni i sigurnosni izazovi takvi da će fokus biti i na investiranje u obranu te jačanje hrvatske vojske i policije.

Tako će se do 2035. uložiti 3,5 posto BDP-a u obranu, plus 1,5 posto za s obranom povezane aktivnosti, napomenuo je. Također, važnim je izdvojio i ulaganja u obrazovanje.

Rekao je i kako sada slijede tri godine bez izbornih izazova, što je dobro i za gospodarstvo. "Mi ćemo čuvati stabilnost, a vama ćemo omogućiti da svojim poduzetničkim duhom, inovacijama, energijom, znanjem, činite hrvatsko gospodarstvo, a time i standard naših ljudi kvalitetnijim i boljim", poručio je.

Elka je dobila Zlatnu kunu za najuspješniju veliku tvrtku u Hrvatskoj. Nagradu je primio vlasnik, Dušan Šešok
Razvoj konkurentnosti i poduzetničke klime

Predsjednik HGK Luka Burilović čestitao je nominiranima i nagrađenima te istaknuo kako rezultati njihova rada nagrada svima, i gospodarstvu i društvu.

Činjenica je, kako je rekao, da hrvatsko gospodarstvo, unatoč svim udarima i neizvjesnostima, ima dobre makroekonomske pokazatelje koji mu daju "vjetar u leđa". "Zato moramo nastaviti raditi na našoj otpornosti. Odluke od najveće važnosti za gospodarstvo moraju biti pravovremene, dosljedne i konkretne", istaknuo je.

Naveo je kako HGK kontinuirano prati suvremene trendove kako bi svojim članicama olakšala poslovanje i usklađivanje s novim standardima te je pouzdan partner na putu digitalne transformacije i prilagodbi održivim praksama.

Više od 35 tisuća konzumiranih usluga koje HGK pruža godišnje govori da smo na dobrom tragu, ocijenio je Burilović te istaknuo kako će Komora i dalje biti podrška gospodarstvenicima. "Nastavljamo zajedno raditi na razvoju konkurentnosti, poduzetničke klime i dobrobiti hrvatskoga gospodarstva“, poručio je.

Zlatna kuna dodjeljuje se od 1993. za uspješnost u poslovanju i doprinos hrvatskome gospodarstvu u cjelini. Lista nominacija temelji se na izračunu utvrđenih pokazatelja, a primjereno se vrednuje i ukupni poslovni imidž trgovačkih društava te njihov utjecaj na razvoj djelatnosti kojoj pripadaju. Osim rezultata poslovanja poduzeća, kao dodatni kriterij vrednuju se rezultati ESG ratinga i pripadajućeg upitnika, nacionalnog modela ocjenjivanja održivih praksi tvrtki koji je razvila HGK.

