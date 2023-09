Papa završio posjet Marseillu misom na stadionu

Franjo je osudio u subotu "ratoborne nacionalizme" i pozvao na paneuropski odgovor na migracije kako bi se zaustavilo pretvaranje Sredozemnog mora, u kojem su se utopile tisuće migranata, u "groblje dostojanstva".

Papa se zauzeo za primanje imigranata, u dugom govoru koji je zaključio crkvenu konferenciju o Mediteranu u Marseilleu, francuskoj luci koja je stoljećima raskrižje kultura i religija.

"Najviše odjekuje jauk boli pretvarajući Mediteran, 'mare nostrum', iz kolijevke civilizacije u 'mare mortuum', groblje dostojanstva: to je ugušen jauk braće i sestara migranata", rekao je, koristeći latinske izraze za "naše more" i "more smrti".

Papa se zauzeo za "velik broj legalnih i regularnih ulazaka" migranata, naglasivši da treba prihvaćati one koji bježe pred ratom, gladi i siromaštvom, a ne biti fokusiran na "očuvanje vlastitog blagostanja".

Po podacima UNHCR-a, ove je godinu u Europu preko Sredozemnog mora stiglo gotovo 178.500 migranata, a oko 2500 je poginulo ili nestalo.

Vlade u nekoliko europskih zemalja, uključujući Italiju, Mađarsku i Poljsku, vode otvoreni protivnici imigracije.

Papa je pozvao ljude da "poslušaju jauke boli" iz sjeverne Afrike i s Bliskog istoka.

"Koliko nam je to potrebno u sadašnjem trenutku, kada zastarjeli i ratoborni nacionalizmi žele da nestane san zajednice nacija!", rekao je, ne imenujući nijednu zemlju posebno.