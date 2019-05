Papa spreman Trumpu u lice reći da je gradnja zida greška: Ne znam što je to s tom novom kulturom obrane...

Papa Franjo izjavio je u utorak kako je spreman američkom predsjedniku Donaldu Trumpu osobno u lice reći da je pogrešno teritorije braniti gradnjom zida duž granica

U intervjuu za meksičku televiziju Televisa emitiranom u utorak, Papa je također odbacio kritike ultrakonzervativnih katolika koji ga nazivaju heretikom.

'Ne znam što je to s tom novom kulturom obrane teritorija gradnjom zidova. Već smo imali jedan zid, onaj u Berlinu, koji je izazvao toliko glavobolja i toliko patnji', rekao je papa Franjo, koji se već ranije javno protivio Trumpovoj migracijskoj politici.

'Odvajanje djece od roditelja u suprotnosti je sa zakonima prirode... ne možeš to činiti. To je okrutno. To je jedna od najvećih okrutnosti. Da bi se obranilo što? Teritorij, ili gospodarstvo, ili tko zna što', dodao je Papa, napomenuvši kako takva politika 'jako rastužuje'.

Upitan da li bi isto to bio spreman Trumpu reći u lice kad bi umjesto novinarke s njim za stolom sjedio američki predsjednik osobno, Franjo je kazao: 'Isto to. Isto to, jer to javno govorim... Kao što sam već rekao i to da oni koji dižu zidove na kraju postaju zarobljenici tih istih zidova koje su sami sagradili'.