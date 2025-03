Pao povijesni dogovor u Njemačkoj! Ovo su tri glavne točke

Druga glavna tema je ekonomija. Merz je rekao da bi Njemačka ponovno trebala ostvariti potencijalni rast od jedan do dva posto. Kako bi se to postiglo, u prvom koraku treba smanjiti troškove energije za 5 centi po kilovatsatu. Osim toga, nova vlada teži reformi poreza na dobit. Na kraju, ali ne i najmanje važno, nada se da će Njemačka postati mjesto za prvi nuklearni fuzijski reaktor na svijetu.

Njemački mediji javljaju da su se strane dogovorile oko tri glavne teme. Prva od njih je migracijska politika . U tu svrhu, od početka zajedničke vlade, granične kontrole će se 'masovno proširiti' i pooštriti odbijanje azilanata. Cilj ograničenja migracija trebao bi biti uključen u Zakon o prebivalištu. Ponovno spajanje obitelji za one koji imaju pravo na supsidijarnu zaštitu bit će obustavljeno i pokrenut će se deportacije. Dolaske iz Afganistana također planiraju zaustaviti, piše Fenix-magazin.de.

Merz je na trećem mjestu naveo socijalnu politiku. Nova Vlada želi građansku naknadu – Bürgergeld pretvoriti u osnovnu sigurnost za tražitelje posla (njem. Grundsicherung für Arbeitssuchende). Primateljima naknade koji odbiju suradnju treba prekinuti sve beneficije.

Povećanje minimalca

Čelnik SPD-a Lars Klingbeil naglasio je da nova vlada želi osigurati stabilne mirovine. Osim toga, minimalna satnica se povećava na 15 eura. Vlada također teži donošenju zakona o kolektivnom ugovoru i reformi poreza na dohodak.

'I Unija i SPD su pokazali da su spremni preuzeti odgovornost', rekao je Klingbeil. Nepuna dva tjedna nakon izvanrednih parlamentarnih izbora u kojima je Unija CDU/CSU osvojila 28 a SPD 16 posto glasova, te su se stranke dogovorile oko spornih pitanja, prvenstveno ograničavanja neregulirane migracije.

Prema procjenama analitičara, Unija je progurala svoje stroge migracijske planove koji uključuju odbijanje svih potencijalnih useljenika koji na granici neće biti u stanju pokazati dozvolu za ulazak u Njemačku. To vrijedi i za one koji u Njemačkoj žele podnijeti zahtjev za azilom što je bila najveća zamjerka SPD-a. Također se do daljnjega zaustavlja spajanje obitelji izbjeglica koji žive u Njemačkoj. Predsjednik Kršćansko-socijalne unije (CSU) i bavarski premijer Markus Soeder najavio je intenziviranje protjerivanja i u zemlje poput Afganistana i Sirije.

Za oporavak gospodarstva je planirana reforma korporativnog poreza i poticaji za investicije, uključujući smanjenje poreza na električnu energiju. Potencijalni koalicijski partneri su u srijedu dogovorili paket financijskih mjera za oporavak gospodarstva vrijedan 500 milijardi eura i osnivanje posebnog fonda za jačanje obrambene sposobnosti Njemačke.

Unija i SPD i prije formiranja vlade dogovorili pojačana ulaganja u obranu

Podsjetimo, CDU/CSU i SPD dogovorili su u utorak, u sklopu razgovora oko formiranja koalicijske vlade, pokretanje izvanrednog fonda za ulaganja u obranu te gospodarstvo i infrastrukturu a dogovor uključuje i ukidanje Ustavom zajamčene kočnice zaduživanja.

"Mi ćemo sve izdatke iznad jedan posto BND-a izdvojiti iz postojećeg pravila o zabrani zaduženja i time možemo mnogo više uložiti u našu obranu nego što je to trenutno slučaj. S obzirom na situaciju koja vlada u svijetu moramo se držati slogana 'Whatever it takes'“, rekao je predsjednik Kršćansko-demokratske unije (CDU) i vjerojatni budući kancelar Friedrich Merz nakon sastanka predstavnika stranaka eventualne koalicije.

On je rekao kako će s aktualnim kancelarom Olafom Scholzom razgovarati o daljnjoj pomoći Ukrajini i stavljanju dodatnih tri milijarde eura na raspolaganje.