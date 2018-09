Pakistanski premijer rasprodaje bivole, ruske djevojke ostaju bez balova, a Dansku trese nezapamćen skandal

Što je to Bling Brexit? Deutsche Bank seli se iz Londona. Krešući troškove pakistanske vlade, novi premijer Imran Khan prodaje na dražbi 102 službena automobila i – osam bivola. Djevojkama ruskih tajkuna u Londonu propadaju balovi na kojima se uvode u društvo jer gosti iz Rusije ne mogu dobiti britanske vize. Predsjednik najveće danske banke dao ostavku zbog 'najvećeg pranja novca u europskoj povijesti'. O zanimljivim i važnim događajima u svijetu čitajte u tjednom pregledu Davorke Grenac

Samog Imrana Khana, nekadašnju zvijezdu kriketa, ranije poznatog plejboja i bogatog čovjeka, neki kritiziraju što na posao dolazi helikopterom, no on se pravda objašnjenjem da je to brži, sigurniji i jeftiniji način prijevoza nego da ga kroz gust promet Islamabada stalno prati zaštitarska kolona automobila.

'Razumijem to da je Duda želio iskoristiti Trumpovu taštinu, ali to je mogao spomenuti u privatnom razgovoru, onako u šali. Ovako, izgovoriti takvo što na službenoj konferenciji za novinare pred polovinom svijeta, prilično je jadno', komentirala je Zdrojewska. Inače, u Poljskoj se već neko vrijeme raspravlja o takvoj vojnoj bazi kao osiguranju od moguće ruske agresije, pa je njihova vlada, prema pisanju New York Timesa, navodno spremna izdvojiti dvije milijarde dolara za to. No vojna baza je jedno, a nazvati je prema trenutnom američkom predsjedniku, koji se bavio gradnjom nebodera, kasina i golf igrališta, ipak je nešto drugo.

P.S. Djevojke ruskih bogatuna s londonskom adresom imaju problem. Svake godine, nekako u ovo doba, počinju raskošni balovi na kojima se tajkunske mezimice u dugim bijelim haljinama i s cvijećem u kosi službeno uvode u društvo. Na događaj iz Rusije obično stiže gomila rodbine, prijatelja i poslovnih pajdaša njihovih roditelja. Ali ne i ove godine, jer ne mogu dobiti britansku vizu. Naime, nakon trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove kćeri Britanci su pooštrili vizni režim i konačno su se dosjetili zamrznuti britansku imovinu svim Rusima koji ne mogu dokazati njezino podrijetlo. Pa, eto, ni za naknadni oprez nije kasno.