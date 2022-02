Ovog tjedna započela je prava poplava ukidanja mjera širom svijeta: Znači li to da se bliži kraj pandemije?

Niz zemalja ovoga tjedna najavio je ukidanje ili ublažavanje epidemioloških mjera, što budi nadu da je najgori dio pandemije koronavirusa iza nas. Čak se javljaju neki stidljivi glasovi govoreći da se bližimo kraju pandemije i povratku normalnom životu, a drugi ipak pozivaju na oprez

Švedska je u srijedu ukinula gotovo sve restriktivne mjere uvedene zbog pandemije koronavirusa, nedugo nakon što je to učinila susjedna Danska. U skandinavskoj zemlji ukinuta su ograničenja radnog vremena restorana i kafića, a u njima više ne vrijede pravila održavanja fizičke distance. Ukinuta su i ograničenja broja posjetitelja na događanjima i okupljanjima. Švedski državljani više ne moraju nositi maske na mjestima s velikim brojem ljudi ili u javnom prijevozu. Mnogi su od njih proslavili ovu odluku u noćnim klubovima.

Johnson je kazao je da želi ići korak dalje, što je dio promjene u smjeru privikavanja na suživot s covidom-19, stoga bi zakonsku obvezu samoizolacije učinio tek preporukom.

Najava ukidanja mjera stiže i s druge strane Atlantika. Anthony Fauci, glavni medicinski savjetnik američkog predsjednika Joea Bidena, rekao je kako se nada da će u narednim mjesecima ukinuti sva ograničenja povezana s pandemijom, uključujući obavezno nošenje maski. Istaknuo je da će se pri izlasku iz najteže faze pandemije covida-19 odluke o mjerama donositi na lokalnoj razini i to više neće činiti federalna vlast.

Mnoge američke države već su počele ukidati restrikcije. Savezna država New York odlučila je ukinuti obvezu nošenja maske za lice u zatvorenom prostoru dok je u Sjedinjenim Državama broj novozaraženih u slobodnom padu. Mjera proglašena u srijedu dolazi u trenutku u kojem su i druge savezne države koje vode demokrati ovog tjedna donijele sličnu mjeru dok je većina republikanskih nije ni uvela.

David Heymann, epidemiolog s London School of Hygiene and Tropical Medicine, kazao je za FT da ne postoje pravi kriteriji za proglašenje kraja pandemije - ali sve podsjeća na to. 'Ljudi nastavljaju sa svojim životima', složio se Ali Mokdad, profesor globalnog zdravlja sa Sveučilišta Washington.

'Pitanje nije hoće li zemlje ukinuti sva ograničenja, nego kada.'