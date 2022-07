Sve na jednom mjestu: Ovo su preporuke za štednju energije kućanstvima, javnom sektoru i poduzetnicima

U smjernicama za uštedu energije u RH, koje je Vlada u četvrtak donijela, navode se preporuke za štednju energije kućanstvima, javnom sektoru i poduzetnicima, u cilju što učinkovitije potrošnje energije kako bi Hrvatska odgovorila na predstojeće energetske izazove

Smjernice su napravili stručnjaci iz Energetskog instituta Hrvoje požar i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a temelje se na paketu dokumenata Europske komisije od 20. srpnja 2022. o uštedama plina, kojima se predviđa smanjenje potrošnje tog energenta za 15 posto u razdoblju od 1. kolovoza ove godine do 31. ožujka 2023. godine u uvjetima neizvjesne sigurnosti opskrbe plinom iz Rusije ove zime.

Vezano uz savjete za učinkovitu potrošnju energije za grijanje kućanstava, stručnjaci koji su izradili smjernice ističu da je toplinska ugodnost stvar navike i osobne percepcije, no da je optimalna temperatura u stambenom prostoru 21 °C.

"Održavanje viših temperatura zraka u prostorijama za vrijeme sezone grijanja te spuštanje temperature otvaranjem prozora jedna je od najčešćih grešaka kojima se rasipa energija", navodi se u dokumentu.

Preporuka stručnjaka za održavanje temperatura u pojedinim prostorijama gdje se ona može regulirati kako bi se održala toplinska ugodnost, a da se u isto vrijeme ne bi rasipala energija su - da u hodniku temperatura bude od 14 do18 °C, u spavaćoj sobi 18 °C, kuhinji 18 do 21 °C, radnoj sobi 18–21 °C, dnevnom boravku 20 do 23 °C, kupaonici 23 do 25 °C. Nadalje, preko dana, kada nikoga nema kod kuće, temperatura bi trebala biti 16 stupnjeva.