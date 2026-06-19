Ovo su novi uvjete za direktore u državnim tvrtkama

Osim toga, kandidati će morati ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje sama pravna osoba ili posebni propis kojim je osnovana. Kandidati za članove uprava morat će poznavati i najmanje jedan svjetski jezik.

Već i sam zakon određuje niz uvjeta za članove upravljačkih tijela u državnim poduzećima , a Uredba, pored navedenih, za buduće kandidate koji će se birati na javnim natječajima propisuje još i obvezu poznavanja financija, računovodstva i korporativnog upravljanja te nepostojanje sukoba interesa.

Ministarstvo financija tu je uredbu u petak stavilo u javno savjetovanje, koje će trajati do 4. srpnja, a njezino donošenje propisano je Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Uredbom ministarstva financija odredit će se i kriteriji za neovisne članove nadzornih i upravnih odbora. Neće se smatrati neovisnima oni kandidati koji su u posljednjih godinu dana bili poslovno povezani s državom, jedinicama lokalne samouprave te imateljima značajnog udjela u kapitalu državnog poduzeća za koje se prijavljuju.

Pritom će, kako se navodi u tekstu uredbe, poslovna povezanost postojati već i ako je osoba bila „radnik, savjetnik ili značajni poslovni partner”, a ne samo član upravljačkih tijela ili je osobno držala značajan kapital. Također se neovisnima neće smatrati osobe koje su u istom razdoblju bile obveznici zakona koji uređuje sprječavanje sukoba interesa, državni, lokalni i javni službenici, osim znanstvenika i profesora.

Kandidati koji nisu radno iskustvo stjecali u Hrvatskoj, moći će dostaviti potvrdu odgovarajućeg nadležnog tijela države u kojoj su radili ili potvrde prethodnih poslodavaca.

Kvote za ravnomjernu zastupljenost oba spola u upravljačkim odborima

U uredbi se posebno ističe da su povjerenstva za izbor kandidata dužna voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti žena i muškaraca u upravljačkim odborima, a propisuje i kvote za to.

U slučaju da upravljački odbor ima pet ili više članova, povjerenstvo treba voditi računa da najmanje 40 posto članova pripada podzastupljenom spolu, navodi se, a u slučaju da upravljački odbor ima tri člana, najmanje jedna osoba mora biti podzastupljenog spola.

Konačnu odluku o izboru kandidata na prijedlog povjerenstva donosi vlada, a u slučaju odbijanja prijedloga, povjerenstvo će predložiti novog kandidata ili provesti novi natječaj.

Heading 2U slučajevima kad upravljački odbor nema najmanji broj članova propisan za donošenje odluka, a zbog čega može nastati šteta ili se može otežati poslovanje tvrtke, Vlada može privremeno imenovati člana do provođenja postupka imenovanja, a najdulje na šest mjeseci, stoji u članku 26. teksta uredbe.

Nepostizanje ciljeva među razlozima za opoziv

Iz uredbe Ministarstva financija proizlazi da će, pored drugih razloga predviđenih mjerodavnim zakonima, razlozima za opoziv odnosno razrješenje člana uprave ili izvršnog direktora državne tvrtke biti i nepostizanje financijskih ili nefinancijskih ciljeva, uključujući ciljeva povezanih s čimbenicima održivosti.

Uz to se dodaje da osoba treba biti nadležan za dio poslovanja tvrtke na koji se postavljeni ciljevi odnose. Nepostizanje ciljeva pritom može biti opravdano objektivnim razlozima.

U obrazloženju uredbe navedeno je da postupci izbora i imenovanja članova nadzornih i upravnih odbora te članova uprava, u skladu s NPOO-om te smjernicama i preporukama OECD-a trebaju biti imenovani na temelju stručnih kvalifikacija i putem javnog natječaja.

Pritom kriteriji neovisnosti, ističe se u obrazloženju, slijede Smjernice OECD-a i usklađuju se s najboljim europskim i međunarodnim praksama.