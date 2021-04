'Ovo se nije smjelo dogoditi. Za naše dijete je kasno, ali želim od sveg srca da se ovakva tragedija više nikada, nikome i nigdje ne ponovi'

'Nedugo nakon što smo se vratili iz Zagreba svojoj kući dobili smo informaciju da je naše dijete preminulo. Sad si razmišljam, kao da je čekala da joj barem na ovaj način dođemo blizu, iako nas nije bila svjesna, kao da nije htjela otići s ovoga svijeta, a da je mi posljednji put ne vidimo. Kakva je to tragedija, moj gospodine... ', ispričao je shrvani Branko Bojić

Na Uskrs je njemu i supruzi omogućeno da vide djevojčicu.

'Za nas je to bio pravi Uskrs, jer smo dobili priliku na pet minuta doći u bolnicu i vidjeti dijete na čemu se zahvaljujemo ravnatelju bolnice i ljudima koji su to organizirali i omogućili nam da je vidimo, da se barem na takav način oprostimo od nje, iako nismo razmišljali da je to oproštaj, nego samo jedan kratki susret do skorog novog viđenja u ovom životu, u našoj kući, nekako smo se u dubini duše nadali da će nam se vratiti živa i zdrava, da će se dogoditi čudo... I supruzi i meni nekako je lakše što smo je barem na kratko vidjeli, ali ova tuga ostat će nam kao trajni biljeg na duši', ispričao je Branko kroz suze.

Nedugo nakon što su se vratili iz Zagreba kući, kako je rekao, dobili su informaciju da je djevojčica preminula.

'Sad si razmišljam, kao da je čekala da joj barem na ovaj način dođemo blizu, iako nas nije bila svjesna, kao da nije htjela otići s ovoga svijeta, a da je mi posljednji put ne vidimo. Kakva je to tragedija, moj gospodine...', rekao je te poručio: 'Za naše dijete je kasno, ali želim od sveg srca da se ovakva tragedija više nikada, nikome i i nigdje ne dogodi. Treba se to u sustavu dotjerati u red. Ovo se nije smjelo dogoditi', istaknuo je shrvani Branko Bojić.