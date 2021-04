Barilić o slučaju pretučene djevojčice: Baka je prijavila da se nešto događa kad je dijete vraćeno u obitelj

Dvogodišnja djevojčica iz Nove Gradiške je i dalje kritično, roditelji u pritvoru priznali da su je tukli, smijenjen je ravnatelj tamošnjeg Centra za socijalnu skrb, a zbog svega se mijenja i Zakon o socijalnoj skrbi

Zašto roditelji nisu odmah poslani na vještačenje - nakon prve prijave za nasilje u obitelji?, upitali su u RTL-u Danas ravnateljicu Uprave za obitelj i socijalnu politiku Mariju Barilić.

'Kada dođe do prijave nasilja u obitelji i utvrđuje se je li potrebno vještačenje i hoće li ga biti o tome odlučuje sud. Kada dođe do takvih situacija stručni tim centra nadležan je za procjenu ugroženosti djetetovih prava i on je dužan utvrditi sve činjenice koje su vezane uz tu obitelj i izraditi kvalitetnu procjenu rizika.', odgovorila je Barilić.