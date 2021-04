Majku preminule djevojčice teretit će za tešku tjelesnu ozljedu s posljedicom smrti

Majci zbog smrti djevojčice iz Nove Gradiške sada prijeti do 15 godina zatvora. Teretit će se je za teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom, potvrdila je tužiteljica i komentirala moguće izvide o zakazivanju sustava

'S obzirom na novonastalu okolnost doći će i do izmjene kvalifikacije kaznenoga djela koje se osumnjičenoj ženskoj osobi stavlja na teret. Tako da će u odnosu na nju istraga sada se voditi u odnosu na kazneno djelo i članak 120 kaznenoga zakona, a to je kazneno djelo teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti', rekla je Mirela Šmital, županijska državna odvjetnica, za RTL.

U svemu tome aktivno sudjeluju i članovi eksplantacijskog tima Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj. Jer ovo je situacija koju do sada u bolnici nikada nisu imali. Roditelji inače potpisuju pristanak, no kako su u ovoj situaciji roditelji u pritvoru, najviše instance trebaju vidjeti koje su opcije. Organi djevojčice mogu spasiti četiri druga dječja života, kroz doniranje srca, jetre i oba bubrega.



Dok se ne donese odluka o daljnjim zbivanjima, postupa se prema protokolu. Iako je potvrđena moždana smrt, dijete je i dalje na respiratoru koji obavlja funkciju pluća i tako organe održava na životu. U slučaju da se ne nađe mogućnost za eksplantaciju organa i da se od toga odustane, liječnici neće samo isključiti respirator. Tako se, doznaje 24sata, radilo nekada, i smrt bi vrlo brzo nastupila. No posljednjih godina medicina to smatra suviše okrutnim i nehumanim, pa postupak ide tako da se nakon moždane smrt prestanu davati intenzivističke terapije i lijekovi, respirator i dalje radi te se čeka da spontano dođe do prestanka disanja. Kod djece to najčešće traje jedan do dva dana.