Ovo se neće svidjeti Vučiću: Na skupu njegovih protivnika bilo je šest puta više ljudi nego što on tvrdi

Procjena Arhiva javnih skupova temelji se na izmjerenoj površini skupa od 107.000 m² i prosječnom koeficijentu gustoće od ≈1,7 ljudi po m² , objavili su na svom računu X.

Beograd, 23. maj: Na protestu „Ti i ja, Slavija" okupilo se između 180.000 i 190.000 ljudi. Procena AJS zasnovana je na izmerеnoj površini skupa od 107.000 m² i koeficijentu prosečne gustine od ≈1,7 osobe po m². Drugi najveći protest u Srb od pada Miloševića. Foto: N. Jovanovic pic.twitter.com/WP5HA29yMX

Podsjetimo, ravnatelj srpske policije Dragan Vasiljević jučer je iznio procjenu kako se na skupu okupilo oko šest puta manje, točnije, 34 tisuće osoba.

U današnjem javljanju iz Pekinga, gdje se nalazi u službenom posjetu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je bilo i nižih procjena, no kako su oni 'velikodušno prihvatili onu najveću'.

Kao što smo jučer izvještavali, sam skup je protekao mirno, sve do završetka skupa kad su se skupine navijača, po već ranije uigranom scenariju, okupile u centru Beograda i primorale Žandarmeriju na intervenciju, u kojoj je policija, pretežno u civilu, privela oko 20 osoba.