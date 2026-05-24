Ovo se neće svidjeti Vučiću: Na skupu njegovih protivnika bilo je šest puta više ljudi nego što on tvrdi

B. S.

24.05.2026 u 16:24

Snimka dronom sa Slavije pokazuje nepregledne mase ljudi Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL
Arhiv javnih skupova, neovisna organizacija koja se bavi procjenom posjećenosti okupljanja u Srbiji i regiji, objavila je da se u subotu na skupu protivnika Aleksandra Vučića na beogradskom trgu Slavija okupilo između 180 i 190 tisuća ljudi

Procjena Arhiva javnih skupova temelji se na izmjerenoj površini skupa od 107.000 m² i prosječnom koeficijentu gustoće od ≈1,7 ljudi po m², objavili su na svom računu X.

Time ovo postaje drugi najveći prosvjed u Srbiji od pada Miloševića.

Podsjetimo, ravnatelj srpske policije Dragan Vasiljević jučer je iznio procjenu kako se na skupu okupilo oko šest puta manje, točnije, 34 tisuće osoba.

U današnjem javljanju iz Pekinga, gdje se nalazi u službenom posjetu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je bilo i nižih procjena, no kako su oni 'velikodušno prihvatili onu najveću'.

Kao što smo jučer izvještavali, sam skup je protekao mirno, sve do završetka skupa kad su se skupine navijača, po već ranije uigranom scenariju, okupile u centru Beograda i primorale Žandarmeriju na intervenciju, u kojoj je policija, pretežno u civilu, privela oko 20 osoba.

