Pogledajte dramatične scene iz Beograda: Topovski udari, baklje i deseci uhićenih

Kordoni policije intervenirali su u subotu navečer u središtu Beograda nakon mirnog prosvjeda "Studenti pobjeđuju", na kojem su sudjelovali deseci tisuća građana iz cijele Srbije, a sukob s policijom započeo je nedaleko od Pionirskog parka, gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Pod sloganom "Studenti pobjeđuju“, studentski pokret pozvao je danas građane na okupljanje od 18 do 20 sati na Trgu Slavija u središtu grada, gdje su 15. ožujka prošle godine održane najveće protuvladine demonstracije u novijoj povijesti Srbije, potaknute novosadskom tragedijom 1. studenog 2024. kada je u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru poginulo 16 ljudi. Prosvjed na Trgu Slavija okončan je mirno oko 20 sati, ali su se neidentificirane skupne prosvjednika potom sukobile s policijom koja je osiguravala istodobni skup pristaša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, organiziran u Pionirskom parku, nazvanom "Ćacilend", ispred Vučićeva ureda.

+6 Prosvjed pod nazivom 'Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju' Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL

Na policiju je, među ostalim, nasrnula i skupina maskiranih ljudi za koje se ne može sa sigurnošću tvrditi da su sudionici studentskog prosvjeda.

Čelnik nevladine udruge Centar za praktičnu politiku Dragan Popović ocijenio je akciju policije kao "teatralnost... s desecima nepotrebnih vozila i incidentima u kojima intervenira toliko policajca".

+8 Neredi u Beogradu: Sukobili se prosvjednici i policija Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Vučić je iz straha obustavio željeznički promet, a večerašnjom akcijom hrabri sebe da je policija i dalje uz njega. Propagandni efekt je da se umjesto o mirnom studentskom skupu priča o incidentima. Ali, to je nešto na što i studentski pokret i svi ostali moraju računati i ubuduće", rekao je za N1 Popović, referirajući se na prethodnu objavu nacionalne željeznice o obustavi prometa svih vlakova od ranog jutra, upravo na dan studentskog prosvjeda. Popović je rekao da "u Ćacilendu vlast više od godinu dana potpuno besmisleno drži policiju koja u parku osigurava grupicu pristaša Aleksandra Vučića, na javnoj površini, gdje su su suspendirani svi zakoni." "Bez tog mjesta nema ni jednog incidenta u mirnim prosvjedima koje organiziraju građani i studenti", rekao je Popović.

Vučić, koji u nedjelju započinje službeni posjet Kini, ocijenio je na Instagramu da su sudionici studentskog skupa vinovnici nasilja i da "nisu pokazali svoj plan i program", nego "samo svoju nasilnu prirodu". "Poslije večerašnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, još jednom ih pozivam na dijalog i nadam se da će razumjeti da su oni koji ne misle kao ljudi i građani Srbije. Država će svoj posao, baš kao i večeras, obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Na kraju, uvijek Srbija pobjeđuje", poručio je Vučić. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izvanredno se obratio javnosti ustvrdivši da je policija napadnuta oko 20,20 i osudio napad, navodeći da su privedene 23 osobe. Ministarstvo je ocijenilo da je na skupu bilo oko 34.000 ljudi, a organizacija Arhiv javnih skupova procijenila je da ih se okupilo više od 100.000. Pozivi na izvanredne izbore i procesuiranje korupcije Sa studentskog prosvjeda "Studenti pobjeđuju" upućene su poruke kojima se traži raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora, a tužiteljstvo je pozvano da procesuira sve koji su umiješani u kriminal i korupciju. "Jesmo li za Srbiju ili smo za mafiju? Srbija pobjeđuje kada studenti pobjeđuju", rekla je s govornice na Trgu Slavija studentica Lena, jedna od sudionica prosvjeda.

Pogled iz zraka na studente koji prosvjeduju u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL