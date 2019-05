Ovo je pet ključnih stvari koje su obilježile bitku za europske fotelje

Postizborno razdoblje vrijeme je rekapitulacije rezultata. U nastavku donosimo pet glavnih točaka koje su donijeli izbori za Europski parlament (EP) održani od 23. do 26. svibnja

Zeleni su, uslijed rastuće zabrinutosti javnosti zbog klimatske krize, zabilježili najbolji rezultat na izborima za Europski parlament, osvojivši 69 mjesta. Najbolji rezultat ostvarili su u Njemačkoj, u kojoj su udvostručili rezultat završivši na drugom mjestu iza Kršćansko-demokratske unije Angele Merkel. Zeleni su osvojili drugo mjesto i u Finskoj, dosegnuvši 16 posto, te treće u Francuskoj i Luksemburgu, a također su zabilježili dobar rezultat u Belgiji i Nizozemskoj i došli do prvih mandata iz Irske nakon 20 godina. Zeleni sada namjeravaju, piše The Guardian, iskoristiti novi utjecaj u rascjepkanom parlamentu kako bi pokrenuli plan hitnih klimatskih akcija, socijalne pravde i građanskih sloboda. Ali nisu svugdje dobro prošli. Zelene stranke osvojile su samo dva mjesta u cijeloj srednjoj Europi (iz Austrije) i nisu dobile nijedno mjesto u EP-u iz istočne i južne Europe. U Hrvatskoj je lijevo-zelenu agendu predstavljala koalicija političke platforme Možemo!, ORaH-a i Nove ljevice. Bili su 14. izbor birača osvojivši 19.313 glasova ili 1,79 posto od ukupnog broja izašlih na izbore. Zelena lista bila je još gora osvojivši 17. mjesto s 5972 glasa ili 0,55 posto od ukupnog broja birača izašlih na izbore.

4. Sigurna proeuropska većina

Unatoč slabijim rezultatima EPP-a i S&D-a, četiri glavne proeuropske skupine u EP-u osigurale su više od 500 mjesta, što im donosi udobnu većinu. Osim velikog broja Zelenih, dobro su prošli liberali uglavnom zahvaljujući zastupnicima koji stižu iz stranke Republika u pokretu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i Liberalnih demokrata iz Velikoj Britaniji, koji su pomogli liberalnoj grupi ALDE da poraste za više od 40 mjesta, na 109. Liberali će biti ključan faktor u novom parlamentu koji će povećati utjecaj proeuropskog francuskog predsjednika, a on je - unatoč tome što je tijesno izgubio kod kuće od Marine Le Pen - sada imati nešto što mu je nedostajalo: moćnu skupinu u Europskom parlamentu koja će pomoći da se njegova reformska agenda stavi na dnevni red.

5. Dobar odaziv ključan za demokratski legitimitet

Nakon 40 godina neprekidnog pada odaziv je porastao za punih osam bodova, dosegnuvši 50,5 posto u cijelom bloku, s posebno snažnim porastom u Francuskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj. To ne samo da pojačava demokratski legitimitet parlamenta (teško da može tvrditi da je glas europskog javnog mnijenja kada se odaziv na izborima jedva održava na 40 posto), nego odražava postupnu 'europeizaciju' politike kao nacionalnog i europskog političkog pitanja, a migracije, klimatska kriza, ekonomija i sigurnost postaju sve više isprepleteni, tvrdi The Guardian. Iako je veći odaziv koristio i pro i protueuropskim snagama, to također može odražavati povećanu svijest o značenju bloka - i krhkosti - nakon britanskog referenduma o izlasku iz bloka, tzv. Brexitu. Odaziv na euroizbore u Hrvatskoj bio je nešto bolji nego do sada, ali i dalje nizak, tek nešto manji od 30 posto.