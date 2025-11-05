SAD ispalio interkontinentalnu balističku raketu Minuteman III: Ovo pokazuje koliko smo smrtonosni

Riječ je o testnom lansiranju koje je provelo Zapovjedništvo zračnih snaga za globalni udar iz baze Vandenberg u Kaliforniji. Raketa, označena kao GT 254, posjeduje mogućnost nošenja nuklearne bojeve glave, no ovaj put bila je nenaoružana, javlja New York Post .

Nakon lansiranja, uspješno je preletjela više tisuća kilometara te pala u blizini vojnog poligona za balističku raketnu obranu Ronald Reagan na Maršalovim otocima.

Iako je lansiranje bilo planirano mjesecima unaprijed, izazvalo je dodatnu pažnju javnosti i stručnjaka jer je Trump prošlog tjedna naložio Pentaganu da razmotri ponovnu provedbu nuklearnih testova – prvi put nakon više od 30 godina.