SAD ispalio interkontinentalnu balističku raketu Minuteman III: Ovo pokazuje koliko smo smrtonosni

Sjedinjene Američke Države ispalile su interkontinentalnu balističku raketu Minuteman III, i to nedugo nakon što je predsjednik Donald Trump pozvao na ponovno pokretanje testiranja nuklearnog naoružanja
Upravo danas, Vladimir Putin je naredio institucijama da započnu pripreme za testiranje ruskog nuklearnog oružja.
Riječ je o testnom lansiranju koje je provelo Zapovjedništvo zračnih snaga za globalni udar iz baze Vandenberg u Kaliforniji. Raketa, označena kao GT 254, posjeduje mogućnost nošenja nuklearne bojeve glave, no ovaj put bila je nenaoružana, javlja New York Post.
Nakon lansiranja, uspješno je preletjela više tisuća kilometara te pala u blizini vojnog poligona za balističku raketnu obranu Ronald Reagan na Maršalovim otocima.
Iako je lansiranje bilo planirano mjesecima unaprijed, izazvalo je dodatnu pažnju javnosti i stručnjaka jer je Trump prošlog tjedna naložio Pentaganu da razmotri ponovnu provedbu nuklearnih testova – prvi put nakon više od 30 godina.
Raketni sustav Minuteman III ključni je dio američkog nuklearnog arsenala namijenjen odvraćanju potencijalnih protivnika. Prema službenoj doktrini, ova se raketa smije upotrijebiti samo kao odgovor na eventualni nuklearni napad druge države.
Uz interkontinentalne balističke projektile lansirane s kopna, SAD posjeduje i nuklearno oružje koje se može lansirati s podmornica te strateških bombardera, čime se dodatno osigurava više razina mogućeg odgovora u slučaju agresije.