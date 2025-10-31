Tisuće srbijanskih studenata tijekom dana će stići u Novi Sad na veliki skup

Oko pet tisuća studenata tijekom dana stiže u Novi Sad, gdje se u subotu održava veliki komemorativni skup u povodu obilježavanja obljetnice pada nadstrešnice željezničkog kolodvora u ovom gradu i pogibije 16 ljudi, što je izazvalo val studentskog i građanskog nezadovoljstva režimom koji ni nakon godinu dana nije kaznio odgovorne

Studenti pješice i biciklima pristižu iz cijele Vojvodine i Srbije, a najveći će put prijeći oni iz Novog Pazara koji su prema Novom Sadu na obilježavanje obljetnice tragedije krenuli 16. listopada i prijeći će gotovo 400 kilometara.

„Studenti koji pješače danima, građani koji ih sa suzama radosnicama dočekuju, pokazuju pravo lice Srbije. To je naša Srbija, to je naš narod. Građani su toliko dirnuti, puni empatije, da će čekati šetače na bukvalno svakom mostu, svakom manjem raskrižju, kud god oni budu prolazili. A glavni doček je na glavnoj prometnici u gradu, tako da će cijeli Novi Sad biti paraliziran“, izjavio je za portal Nova.rs student Aleksa. Dodaje da će studenti šetači ulaziti u grad sa svih strana, te će jedni ići preko Mosta slobode, drugi preko mosta „Duga“, treći s Petrovaradinske strane.

Tisuće studenata krenulo je prema Novom Sadu na veliki skup 1. studenog Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL







Istaknuo je da je vlast pokušavala zapriječiti dolazak studenata tako što im je uskraćivala policijsku pratnju ili javne prostore za smještaj tijekom noći na njihovom putu do Novoga Sada, pa je tako 50-tak šetača u mjestu Inđiji spavalo na otvorenom na improviziram ležajima u središtu grada. Uz studente, na obilježavanje obljetnice tragedije očekuje se dolazak više desetina tisuća ljudi iz cijele Srbije, u vlastitoj ili organizaciji oporbenih stranaka, pokreta i nevladinih organizacija.

Organizatori su građane pozvali da se okupe u 10 sati na jednoj od 16 njima najdostupnijoj lokaciji, i potom upute prema željezničkom kolodvoru. Početak komemorativnog skupa bit će u 11.52, kada je prije godinu dana pala nadstrešnica, odavanjem počasti 16 minuta šutnje za 16 stradalih u toj nesreći. Tu će biti postavljena glavna bina, a program će se prenositi duž cijelog Bulevara oslobođenja dugog 5 kilometara. Studenti ističu da su na komemorativnom skupu zabranjene zviždaljke i vuvuzele, jer to neće biti prosvjedno okupljanje već komemorativni skup. Program će se završiti u 20 sati 16-minutnom šutnjom.