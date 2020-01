Malenica: SOA bi trebala provjeravati sve državne dužnosnike. Grmoja: Ne! Netko bi mogao iskoristiti SOA-u za svoje interese

U tri godine iz Vlade je smijenjeno ili je ostavku dalo čak 13 ministara. Neki zato što je tajnica pripremila papire, a drugi zato što oni sami nisu točno ispunili druge papire. Ključno je pitanje ovih dana postalo: Kako se pravilno ispunjava imovinska kartica? Zašto nema sigurnosnih provjera za najviše dužnosnike? Kako učinkovito provjeriti podrijetlo imovine političara?

'Ako vi tom poslu pristupite ozbiljno koliko on ozbiljan doista je, ako imate dokumente koje morate imati pored sebe, a to su gruntovni izvratci, ako imate kreditnu obavezu - vama treba sat vremena da to popunite , ali morate s dužnom pažnjom to raditi'.

Na pitanje zašto ministri nisu sposobni ispuniti imovinsku karticu, je li to toliko teško, Novaković je kazala:

'Danas do kraja radnog vremena dužnosnik Krstičević je podnio u elektronskom obliku izmjenu imovinske kartice, dakle još je nije popunio u fizičkom obliku, niti je potpisao, međutim s obzirom na današnje natpise vrlo vjerojatno će kartica dužnosnika ići u redovnu provjeru', kazala je Novaković.

'Budući da često istupam u javnosti upravo po ovim pitanjima borbe protiv korupcije, nepravilnosti i nezakonitosti, javio mi se jedan čovjek koji je bio u našoj diplomaciji kojem je SOA donijela negativnu sigurnosnu provjeru. On to ne može nikako osporiti jer je to povjerljiv nalaz i tu se postavlja pitanje može li netko iskoristiti SOU da bi određenim ljudima onemogućila političko djelovanje', rekao je Grmoja.

'Po meni je ovo skandalozno. Jer ako mi ne vjerujemo u svoje vlastite institucije, onda nešto ne štima s nama', nadovezao se Hrebak.

Na pitanje što se konkretno radi da se uđe u trag imovini političara, Malenica je kazao:

'Zakon o sprečavanju sukoba interesa propisuje obvezu dužnosniku prilikom ispunjavanja imovinske kartice da navede neku pravnu osnovnu stjecanja bilo da je to kupovina, bilo da je to darovanje ili nešto drugo. Tako da je to jedan vid kontrole porijekla imovine'.