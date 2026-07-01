sastanak u dohi

Trump: 'SAD i Iran slažu se vrlo dobro'

Bi. S. / Hina

01.07.2026 u 17:04

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da se Sjedinjene Države vrlo dobro slažu s Iranom i da su nedavni sastanci u Katru prošli dobro

'Denuklearizacija Irana dobro napreduje', rekao je Trump novinarima. 'Održali su jako dobre sastanke pa ćemo vidjeti.'

SAD i Iran održali su u srijedu tehničke razgovore u katarskoj prijestolnici Dohi u nastojanju da dogovore uvjete prolaska brodova Hormuškim tjesnacem i trajnog primirja, rekli su izvor izravno upoznat s razgovorima i iranski dužnosnik.

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Trumpov zet Jared Kushner i izaslanik Steve Witkoff sastali su se s premijerom Katra, zemlje koja uz Pakistan posreduje u razgovorima, kako bi postavili temelje za pregovore, ali njih dvojica neće prisustvovati samim raspravama, rekao je izvor izravno upoznat s razgovorima.

'Slažemo se vrlo dobro', rekao je Trump, dodajući da je Iran 'puno napredovao'. 'Dobri su oni', dodao je predsjednik.

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