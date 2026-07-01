Trump: 'SAD i Iran slažu se vrlo dobro'

SAD i Iran održali su u srijedu tehničke razgovore u katarskoj prijestolnici Dohi u nastojanju da dogovore uvjete prolaska brodova Hormuškim tjesnacem i trajnog primirja, rekli su izvor izravno upoznat s razgovorima i iranski dužnosnik.

' Denuklearizacija Irana dobro napreduje ', rekao je Trump novinarima. 'Održali su jako dobre sastanke pa ćemo vidjeti.'

Trumpov zet Jared Kushner i izaslanik Steve Witkoff sastali su se s premijerom Katra, zemlje koja uz Pakistan posreduje u razgovorima, kako bi postavili temelje za pregovore, ali njih dvojica neće prisustvovati samim raspravama, rekao je izvor izravno upoznat s razgovorima.

'Slažemo se vrlo dobro', rekao je Trump, dodajući da je Iran 'puno napredovao'. 'Dobri su oni', dodao je predsjednik.