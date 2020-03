Ovaj čovjek je bio hrvatski medicinski vizionar i strateg svjetskog glasa, čije se ime u doba koronavirusa svakodnevno spominje

Neprilike koje je svijetu donijela pandemija koronavirusa, kako to obično biva, nagnala nas je da se silom prilika prisjetimo zaslužnika čije se ime u posljednje vrijeme učestalo spominje, a istovremeno se o njemu premalo zna. Dakako, riječ je o Andriji Štamparu, liječniku svjetskog glasa i ideologu moderne zdravstvene politike čija je ostavština na području javnog zdravstva uvijek aktualna. Tportal donosi portret stručnjaka socijalne medicine, higijeničara, jednog od najvećih autoriteta na području epidemiologije, pionira u preventivnoj medicini i prije svega humanist koji je tijekom svoje bogate karijere uvijek naglašavao da svatko, bio siromašan, bio bogat, ima pravo na zdravlje

Na novom radnom mjestu Štampar se susreće s brojnim izazovima, počevši od nedostatka novca i nerazumijevanja, no on ne odustaje te oko sebe okuplja istomišljenike s kojima gradi začetke organizirane zdravstvene službe. Dolaskom u Beograd pokreće Glasnik Ministarstva narodnog zdravlja, u kojem redovito ističe svoj program kojim nastoji izjednačiti profesiju liječnika s pozivom socijalnog radnika i narodnog učitelja dostupnog svim slojevima stanovništva, bez obzira na status u društvu. Pritom jača preventivnu medicinu i u novoj prijestolnici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca osniva Centralni higijenski zavod, a nedugo potom u Zagrebu otvara Higijenski zavod i Školu narodnog zdravlja , koja danas nosi naziv upravo po njemu. Pionirskim radom u nemogućim uvjetima pokreće i Institut za malariju u Trogiru te Institut za tropske bolesti u Skopju, a propagirajući preventivno djelovanje, održava više od 7000 predavanja o narodnom zdravlju, koja je poslušalo više od milijun ljudi.

Iduće godine je umirovljen, no ovaj nesebični humanist ne posustaje i kao stručnjak Higijenske organizacije Lige naroda počinje djelovati u Sjedinjenim Državama, Europi i posebice Kini, u kojoj od 1933. do 1936. kao stalni savjetnik kineske vlade radi na poslovima organizacije zdravstvene službe u najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu. Pritom se posebno bavi pitanjima zaštite majčinstva i male djece.

Štampar se od 1945. godine dodatno afirmira i na međunarodnom polju te radi na osnivanju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i uređuje njezin ustav formulirajući definiciju zdravlja koja glasi: 'Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsudstvo bolesti i iznemoglosti.' Kao prvi predsjednik Interimne komisije, kako se WHO zvao do svojeg službenog utemeljenja 1948. godine u New Yorku, Štampar sa svojim kolegama stručnjacima aktivno djeluje na terenu i svojim iskustvom rješava epidemiju kolere u Etiopiji te uspostavlja djelotvoran sustav pomaganja gospodarski slabije razvijenim zemljama. Kao posebni izaslanik WHO-a pospješuje javno zdravstvo u Afganistanu, Egiptu, Sudanu i drugim zemljama Trećeg svijeta, stoga ne čudi to da ga u tim područjima i danas dobro pamte.