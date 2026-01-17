Ova ljuta ljevičarka želi izvesti Francusku iz NATO-a. Može li uspjeti? Nije bez šanse

Parlamentarna inicijativa za povlačenje Francuske iz NATO-a proteklog je tjedna stigla na dnevni red francuske Nacionalne skupštine, a iza prijedloga stoji Clémence Guetté, potpredsjednica Nacionalne skupštine i članica ljevičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI). Postoji li šansa da u sadašnjem, izrazito fragmentiranom sastavu francuskog parlamenta, njezina inicijativa prođe? Nikad ne reci nikad

Guetté u svom prijedlogu navodi da je povlačenje Francuske iz NATO-a oduvijek stav njezine stranke, no u svjetlu, kako je navela, povratka SAD-a imperijalističkoj politici, potrebno je hitno razmotriti ovo pitanje.

Razlozi za izlazak Francuske iz NATO-a prema Clémence Guetté Nezakonita otmica venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura;

Prijetnje drugim suverenim državama, uključujući prijetnje aneksijom Grenlanda;

Sankcije protiv europskih dužnosnika koji inzistiraju na reguliranju aktivnosti američkih digitalnih korporacija;

Pljačkaški trgovinski sporazumi nametnuti Europskoj uniji pod pritiskom;

Zahtjev iznesen na posljednjem summitu NATO-a da se 5% BDP-a potroši na obrambene izdatke koji prvenstveno koriste američkoj industriji naoružanja, a idu na štetu europske neovisnosti;

Miješanje u europske izbore u korist krajnje ljevice.

Sve ove mjere, navodi Guetté, pokazuje da SAD službeno napušta međunarodno pravo i mehanizme kolektivne sigurnosti, što u praksi EU pretvara u vazalnu državu. U tim okolnostima ostanak Francuske u vojnom savezu koji predvodi zemlja koja otvoreno djeluje izvan granica međunarodnog prava nije ni poželjan ni održiv, ocjenjuje. 'Povlačenje iz NATO-a omogućilo bi Francuskoj da obnovi svoju vojnu i diplomatsku neovisnost i ponovno postane nesvrstana država', objasnila je političarka te dodala da bi raskid Francuske sa zapadnim blokom i njegovim arogantnim svjetonazorom u korist nesvrstanog stava povećao utjecaj Francuske i ojačao njezine napore u izgradnji mira.

Ekstremna ljevica i desnica u većini, ali zadnju riječ ima Macron Prema sadašnjem odnosu snaga u francuskom parlamentu, mogućnost podrške ovom prijedlogu nije sasvim nerealna. Savez lijevog centra čiji dio je i LFI trenutno ima najveću zastupljenost u Nacionalnoj skupštini. Istovremeno, desničarska stranka Marine Le Pen, Nacionalna unija, i dalje je snažna te također kritična prema NATO-u. Čak i centrističke snage, predvođene Emmanuelom Macronom, nisu se jasno distancirale od ove ideje. Predsjednik Emmanuel Macron u više je navrata pozivao EU da teži većoj strateškoj autonomiji od saveznika s druge strane Atlantika.

Francuska je jednom već izašla iz zapovjedništva NATO-a 1965. dok je predsjednik bio Charles de Gaulle, Francuska se povukla iz integriranog zapovjedništva NATO-a, kao posljedica njegova uvjerenja da Francuska gubi svoju neovisnost u vanjskoj politici zbog dominacije SAD-a unutar NATO-a i zabrinutosti zbog uvlačenja u Vijetnamski rat. Do 1966. formalizirao je proces povlačenja Francuske, koji je uključivao uklanjanje francuskih trupa iz zapovjedništva NATO-a i preseljenje sjedišta NATO-a iz Pariza. Unatoč ovom povlačenju, Francuska je ostala članica Atlantskog saveza. Taj je potez odražavao de Gaulleovu dugogodišnju viziju neovisne Francuske i redefinirane europske uloge u globalnim poslovima, dovodeći u pitanje američko vodstvo u vojnoj strategiji. Iako je naišla na prosvjede saveznika, posebno zbog nagle prirode odluke, zapadnonjemačka vlada na kraju je prihvatila novi aranžman o zadržavanju francuskih trupa na svom teritoriju izvan okvira NATO-a. Ova značajna akcija pridonijela je promjeni dinamike vojnog usklađivanja NATO-a i Zapada tijekom Hladnog rata. Francuska se u potpunosti ponovno pridružila integriranom zapovjedništvu tek 2009. godine, pod predsjedanjem Nicolasa Sarkozyja, u ime želje za većim utjecajem iznutra na odluke saveza.