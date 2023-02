Otvoreno o misterioznoj svjetlosti i posljedicama potresa: 'Posebno rastužuje to što sve žrtve neće imati iste uvjete pomoći'

U večerašnjem Otvorenom govorilo se o katastrofalnom potresu na jugu Turske, blizu sirijske granice, jednom od najjačih na tom području u posljednjih sto godina. Prvi udar, malo poslije 4 sata ujutro, bio je magnitude 7,8 prema Richteru. Devet sati poslije još jedan - magnitude 7,5. Tisuće je mrtvih i ozlijeđenih. Među ozlijeđenima su i dvije hrvatske državljanke

Objasnio je i kako nastaju potresi.

'Tektonika ploča jest uzrok najvećeg broja potresa na zemaljskoj kugli. Dakle, sile su stalno prisutne, te ploče stalno djeluju, pomiču se i naravno su u nekoj interakciji. Dolazi do akumuliranja energije, u nekom času ti pomaci malo zastanu, onda se opet aktiviraju. U času kada dođe do pomaka na granici ploča ili na nekom postojećem rasjedu koji je otprije poznat, dolazi do velikog trenutnog pomaka masa velikih stijena i oslobađa se golema energija koja se onda dalje širi', rekao je Kuk dodavši da je ovo područje među seizmički najaktivnijim područjima na svijetu.

Ovaj današnji potres je sličan onom iz 1939. koji je bio 7,8 po Richteru, poginulo 33 000 ljudi, 100 tisuća ranjeno. Godine 1999. dogodio se niz snažnih potresa duž sjevernoanatolijskog tektonskog rasjeda između euroazijske i anatolske ploče, poginulo je 17-18 tisuća ljudi. Tlo se treslo 37 sekundi, a epicentar je bio plitko na dubini od 15 kilometara.

'Upravo su te brojke pokazatelj izrazito jake seizmičke aktivnosti na ovom prostoru', rekao je Kuk dodavši da se u idućim danima mogu očekivati novi potresi.