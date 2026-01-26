Otvoren natječaj za stipendije za internetski tečaj hrvatskoga jezika HiT-1

Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za odabir stipendista za internetski tečaj hrvatskoga jezika HiT-1 za početnu razinu učenja u akademskoj godini 2025./2026., rok za prijavu je 6. veljače
Dodijelit će se do deset stipendija koje su namijenjene kandidatima hrvatskoga podrijetla iz Južne Amerike koji žive izvan Hrvatske.
Kandidati moraju imati najmanje 18 godina i završenu srednju školu.
Proljetni tečaj počinje 2. ožujka ove godine, a jesenski 14. rujna.
Stipendija iznosi 550 eura i uplatit će se organizatoru tečaja, Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture (UNISOCLAC).
Više podataka o uvjetima i kriterijima za dobivanje stipendije može se naći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice iseljenika na kojima je natječaj objavljen.