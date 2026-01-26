Otvoren natječaj za stipendije za internetski tečaj hrvatskoga jezika HiT-1

Dodijelit će se do deset stipendija koje su namijenjene kandidatima hrvatskoga podrijetla iz Južne Amerike koji žive izvan Hrvatske.

Kandidati moraju imati najmanje 18 godina i završenu srednju školu.

Proljetni tečaj počinje 2. ožujka ove godine, a jesenski 14. rujna.

Stipendija iznosi 550 eura i uplatit će se organizatoru tečaja, Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture (UNISOCLAC).

Više podataka o uvjetima i kriterijima za dobivanje stipendije može se naći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice iseljenika na kojima je natječaj objavljen.