Otrovani Talijan: Siguran sam da nas nije otrovala hrana, mislim da je plin koji je ušao kroz klimu

Bruno Mancuso, bivši talijanski senator dio je društva talijanskih turista čije je ljetovanje završilo smrću 57-godišnjeg Eugenija Vincija , za Večernji list ispričao je što se dogodilo nakon isplovljavanja iz Hvara i što misli da je uzrok smrti njegova prijatelja i mučnine zbog kojih je petero ljudi s broda, od čega dvoje djece, završilo u KBC Split

'Na brod smo došli pola sata poslije ponoći i povukli se u kabine na spavanje. Nedugo zatim, oko dva iza ponoći, uhvatila me jaka mučnina. Nekako sam došao do kupaonice i povratio. U isto vrijeme pozlilo je i mojoj supruzi, ali smo se uspjeli nekako smiriti i leći u krevet. Zaspali smo tvrdim snom, kao da smo omamljeni ili hipnotizirani, apsolutno ništa nismo čuli ni vidjeli do jutra', ispričao je.

Sljedećeg jutra, oko 10 sati, kad su još omamljeni izašli iz kabina dočekala ih je strašna scena - njihov prijatelj Eugenio ležao je mrtav u kupaonici, a njegovoj partnerici je bilo loše.

'Prema mojoj procjeni, umro je ranije, možda oko tri iza ponoći. I nije umro od posljedica trovanje, već je izgubio svijest, pao i udario glavom u kadu' Razmišljali smo o uzrocima. Pala nam je na pamet hrana, ali djeca uopće nisu jela. Nisu pojela ni jedan jedini zalogaj. Večerali smo samo mi odrasli, a od nas šestero, stradalo nas je samo četvero.

Siguran sam da nije hrana. Mislimo da smo otrovani nekim plinom koji je u kabine ulazio kroz otvore za klimatizaciju. Razmišljam je li se što osjetilo, ali nisam siguran. Morat ćemo pričekati nalaze obdukcija našeg prijatelja kako bismo znali. Sada samo mislimo samo o dječici',kazao je Mancuso, inače liječnik po struci.

Jutarnji list pak piše da hvarski restoran u kojem su večerali otrovani Talijani normalno nastavlja s poslovanjem i više nije pod pečatom sanitarne inspekcije za zabranu rada.